L'Attaque des Titans : la 3e partie de la Saison Finale marche vers son lancement dans un trailer de toute beauté

À la mi-janvier, MAPPA dévoilait enfin la date de diffusion de la 3e partie de la Saison Finale de L'Attaque des Titans, ou du moins de sa première moitié puisque celle-ci sera elle-même morcelée. Nous avions alors eu droit à une bande-annonce nous montrant rapidement le Grand Terrassement et Eren. Pour faire monter l'excitation avant la semaine prochaine, le 3 mars pour être précis, c'est désormais un deuxième trailer qui s'offre à nous, mis en ligne ce samedi et qui en dévoile déjà bien plus sur ce qui attend les protagonistes. Attention aux spoilers si vous n'avez pas encore lu la fin du manga et souhaitez conserver la surprise sur ce qu'il va se passer.

Dès les premières secondes, le ton est donné avec les Titans s'apprêtant à piétiner toute la ville d'Odiha où se trouvent justement le groupe et l'avion qu'il cherche à faire décoller, puis le Fort Salta avec le Titan d'Eren. Les plans sont de toute beauté et rendent honneur aux personnages, notamment du côté des expressions faciales pour Armin et Hansi. Et évidemment, le sentiment de désespoir transpire de ces quelques secondes.

Au passage, notez que le groupe SiM, qui était derrière le précédent opening The Rumbling a écrit une nouvelle chanson spécialement pour l'anime, Under the Tree. Prochain générique ou ending ? Puisqu'elle sera mise en ligne le lendemain de la diffusion, ce sera au moins l'un des deux, le compte Twitter de l'anime parlant de chanson thème pour Mikasa.

En attendant de découvrir la conclusion de Shingeki no Kyojin The Final Season, vous pouvez redécouvrir l'œuvre au travers des mangas de Hajime Isayama, vendus 7,20 € le tome à la Fnac.