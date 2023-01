L'Attaque des Titans : la première moitié de la 3e partie de la Saison Finale enfin datée avec trailer titanesque

Le studio d'animation MAPPA ne cesse de régaler les amateurs d'animation japonaise ces dernières années, avec encore récemment le phénomène Chainsaw Man, qui a sublimé le manga. Plus tôt en 2022, nous avions pu nous délecter de la deuxième partie de la saison 4 de L'Attaque des Titans, qui n'a évidemment pas marqué la fin de l'adaptation de l'œuvre de Hajime Isayama puisqu'il restait plusieurs tomes encore non couverts. Prévue pour 2023, nous n'avions eu droit qu'au visuel en fin d'article à nous mettre sous la dent depuis son annonce... jusqu'à ce mardi. Évidemment, si vous n'êtes pas à jour, ne regardez pas le trailer ci-dessous et ne lisez pas ce qui suit au risque de vous faire spoiler.

Pour commencer, éclaircissons le sens du titre de notre article. En effet, Shingeki no Kyojin The Final Season est donc finalement découpé en trois parties, du moins c'est ce que nous pensions, car MAPPA va également scinder la diffusion de la dernière en deux. Tant mieux pour les animateurs qui enchaînent les projets, mais cela commence à tirer sur la corde avec cette ultime saison qui n'en finit plus. Le premier cour sera donc diffusé à compter du 3 mars, tandis que le second arrivera plus tard dans l'année.

En termes de contenu présenté dans la vidéo du jour, nous avons un nouvel aperçu du Grand Terrassement et de l'effroi provoqué auprès des populations voyant déferler sur elles les hordes de Titans commandées par Eren. Ce dernier est montré enfant, un passage que les lecteurs du manga connaissent évidemment bien, reste à savoir si la fin de l'anime sera une retranscription fidèle du manga ou si des changements sont prévus. Dans tous les cas, la qualité promet d'être au rendez-vous et de nous mettre une grande claque.

Tous les tomes du manga sont eux disponibles en français chez Pika, vendus 7,20 € l'unité à la Fnac. Au passage, l'auteur sera présent au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême qui aura lieu du 26 au 29 janvier.

Lire aussi : Attack on Titan VR: Unbreakable, un jeu L'Attaque des Titans en réalité virtuelle annoncé sur Meta Quest 2 !