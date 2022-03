Dead by Daylight : 50 millions de joueurs sur PC et consoles, et un jeu de société lancé sur Kickstarter

Nombreux sont les studios à s'être essayés aux jeux multijoueurs au gameplay asymétrique, souvent tournés vers l'horreur d'ailleurs, mais Dead by Daylight reste un pionnier quasi indétrônable. Le titre de Behaviour Interactive a été lancé en 2016 sur PC, PS4 et Xbox One, puis en 2019 sur Switch.

Thank you to all our players, we hope to see you in the fog! pic.twitter.com/akGICNf1VB — Dead by Daylight (@DeadByBHVR) March 29, 2022

Et cette semaine, les développeurs annoncent que Dead by Daylight compte plus de 50 millions de joueurs sur ordinateurs et consoles. Oui, Behaviour Interactive fait bien la distinction avec Dead by Daylight Mobile, free-to-play et au contenu légèrement différent, le succès du jeu premium est donc impressionnant. Les très nombreux contenus additionnels issus de la culture horrifique populaire (cinéma et jeux vidéo) ont bien participé à son succès, et rappelons que Dead by Daylight avait été offert pendant une semaine lors de son arrivée sur l'Epic Games Store, faisant sans doute bien grimper les chiffres.

Pour fêter ça, eh bien, Behaviour Interactive partage seulement une petite animation, tentant d'imiter le fameux meme des Spider-Man, mais en parallèle, le studio lance le jeu de société Dead by Daylight, conçu par Level 99 Games. Le jeu de plateau arrivera normalement pile pour Halloween en fin d'année, avec une édition standard et une édition du collectionneur, c'est à découvrir et à précommander sur Kickstarter, la campagne de financement participatif étant déjà une réussite. Si vous n'avez pas le jeu vidéo, Dead by Daylight: Special Edition est vendu 19,99 € sur Amazon.