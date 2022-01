PUBG: New State, une grosse mise à jour avec un mode Extreme, le P90 et une Rimac

En parallèle de PUBG: Battlegrounds qui vient de passer free-to-play et qui attire de nouveaux joueurs, Krafton s'occupe évidemment toujours de PUBG: New State, Battle Royale également gratuit mais sur iOS et Android, nous plongeant dans un monde un peu plus futuriste. Et il accueille aujourd'hui une grosse mise à jour.

Les joueurs peuvent désormais découvrir le mode de jeu BR: Extreme, pour des parties à 64 personnes au maximum et avec des round limités à 20 minutes, uniquement sur la carte Troi. En plus de cela, les joueurs peuvent retrouver la Rimac Nevera, hypercar réelle conçue par Bugatti Rimac et qui se targuait l'été dernière d'être la voiture électrique la plus rapide au monde, mais aussi l'arme P90 et d'autres nouveautés, détaillées juste ici :

Nouveau Mode – BR: Extreme : une nouvelle expérience développée et optimisée pour le jeu mobile, où chaque round de 20 minutes est limité à 64 joueurs. Dans ce mode, le champ de bataille est restreint à une zone jouable plus petite (4x4) au sein de la carte Troi, qui sera choisie au hasard et changera à chaque match. Tous les survivants commencent avec une arme de poing P1911, une grenade fumigène, 300 crédits de drone et des boosts entièrement chargés. Au début du match, deux caisses de ravitaillement sont déposées à des endroits aléatoires, ce qui permettra aux joueurs de s’équiper en matériel haut de gamme plus tôt pendant le match. Cette nouvelle expérience de Battle Royale comprend également d’autres fonctionnalités :

Les survivants sauteront en parachute depuis une altitude plus basse afin de pouvoir atterrir sur la carte le plus rapidement possible ;



Les drones de livraison arriveront plus rapidement, permettant aux joueurs de récupérer des objets plus vite ;



Le temps d’attente avant qu’un coéquipier puisse être redéployé a été réduit à 60 secondes ; Nouveau Véhicule – Rimac Nevera : La mise à jour de janvier donne également le coup d’envoi du partenariat de PUBG: New State avec Bugatti Rimac, puisque les joueurs peuvent désormais monter dans la voiture de série la plus rapide du monde : la Rimac Nevera et la tester à travers la carte de Troi. Une caisse Rimac à durée limitée a été introduite, qui contient divers objets exclusifs dans le jeu, comme la Rimac Nevera en cinq variantes de couleurs : le gris gunpowder, le prism glow, le rouge sunburst et l’or luminous.

: la Saison 1, qui a officiellement commencé après une pré-saison de deux mois, introduit huit nouveaux niveaux, allant de Bronze à Conquérant, que les joueurs peuvent parcourir. Au fur et à mesure de leur progression dans chaque niveau, les joueurs gagneront diverses récompenses, notamment des Chicken Medals et des skins d’armes. Le Pass Survivant Volume 3 est également disponible dès maintenant. Il est centré sur le personnage de Ben Brown, qui fait partie de la coalition des Grands Lacs (GLC). Les joueurs pourront accomplir des missions pour gagner diverses récompenses et objets, tout en explorant l’histoire de PUBG: New State. Nouvelle Arme – P90 : ce pistolet mitrailleur, qui apparaîtra dans les caisses de ravitaillement sur les champs de bataille, sera livré avec une lunette transformable standard de Niveau 2 et un suppresseur, mais ne pourra pas être modifié avec d’autres accessoires. Il utilise des munitions de 5,7 mm qui peuvent désormais être achetées dans la boutique des drones. Nouvelles options de personnalisation d'armes : grâce au nouveau frein de bouche du DP-28, les joueurs peuvent désormais attacher un cache-flamme (AR/DRM) ou un compensateur (AR/DRM) à l’arme du DP-28. En utilisant l’un ou l’autre de ces accessoires, les dégâts réalisés par l’arme seront toutefois légèrement réduits. Les joueurs peuvent également attacher la crosse légère au Beryl M762 pour réduire la dispersion des balles lorsqu’ils tirent depuis la hanche ou l’épaule, tout en augmentant la vitesse de l’ADS. La stabilité de l’arme sera affectée par l’utilisation de cet accessoire.

Vous pouvez retrouver une bande-annonce de la mise à jour de janvier 2022 de PUBG: New State ci-dessus