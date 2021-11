PUBG: New State, 2,6 millions de dollars de revenus en une semaine, de gros chiffres aussi pour PUBG Mobile

Krafton étend petit à petit sa franchise PUBG, qui ne se cantonne plus aux ordinateurs depuis un moment déjà. PUBG: Battlegrounds a été porté sur consoles de salon et Stadia, mais les joueurs peuvent également retrouver l'expérience Battle Royale en free-to-play avec PUBG Mobile, qui rapporte beaucoup d'argent au développeur.

Sensor Tower dresse son petit bilan annuel du jeu mobile et d'après ses analyses, PUBG Mobile aurait engendré plus de sept milliards de dollars dans le monde depuis son lancement. Rien que cette année, le titre aurait amassé 2,6 milliards de dollars de revenus, devançant Genshin Impact, mais restant derrière Honor of Kings. Cela prend en compte la version Game for Peace proposée en Chine, une version de PUBG Mobile adaptée pour le marché local et ses restrictions. Le jeu aurait notamment enregistré un trimestre record en 2021 avec 771 millions de dollars de revenus entre juillet et septembre, et environ 8,1 millions de dollars générés par jour cette année. Chose intéressante, c'est bien Game for Peace qui a généré le plus de revenus, 4 milliards de dollars sur le territoire chinois, contre trois milliards dans le reste du monde. Le titre est particulièrement populaire aux États-Unis, mais aussi au Japon.

PUBG Mobile est donc un gros succès commercial pour Krafton, mais le studio peut aussi se réjouir du récent lancement de PUBG: New State, déclinaison un peu plus futuriste de son Battle Royale sur mobiles, toujours en free-to-play, et qui avait déjà enregistré 20 millions de téléchargements peu après sa sortie. Eh bien, toujours d'après Sensor Tower, PUBG: New State aurait engendré plus de 2,6 millions de dollars de revenus lors de sa semaine de lancement, lui promettant déjà un bel avenir.

Le genre du Battle Royale n'est donc pas près de mourir, surtout lorsque le jeu est gratuit. Vous pouvez jouer sur mobiles avec des manettes Bluetooth vendues sur Amazon.