PUBG: New State, déjà plus de 20 millions de téléchargements et le Top 1 dans 160 pays

Après plusieurs phases de test, PUBG: New State a été lancé sur mobiles le 11 novembre dernier, et bien évidemment, il a rapidement cartonné. Le Battle Royale free-to-play de Krafton enregistre déjà plus de 20 millions de téléchargements et s'est hissé en tête des meilleurs jeux du Google Play Store dans 163 pays et de l'App Store dans 63 pays, dont les États-Unis, le Japon, la Corée du Sud ou encore l'Allemagne.

PUBG: New State prend pour rappel place dans le futur de 2051, avec une ambiance, des armes et accessoires modernes, mais reste un Battle Royale où 100 joueurs s'affrontent dans un lieu fermé pour être le dernier survivant. Une recette qui marche, le titre avait enregistré plus de 50 millions de préinscriptions. Minkyu Park, producteur exécutif, déclare :

Le succès précoce du jeu n'aurait pas été possible sans l'enthousiasme et le soutien de nos joueurs dans le monde entier. Avec PUBG: New State, nous nous sommes efforcés de créer une expérience captivante qui établit une nouvelle norme pour les jeux de bataille royale sur mobile. Pour nos futures mises à jour, nous travaillerons sans effort à la création de nouvelles fonctionnalités amusantes, tout en améliorant la stabilité, l'optimisation et l'expérience de jeu du jeu.

Reste maintenant à Krafton d'assurer la pérennité de son nouveau jeu avec du contenu régulier, et cela commence dès maintenant avec la campagne Play with Friends, demandant aux joueurs de se connecter quotidiennement du 15 au 21 novembre afin de débloquer une emote et une médaille de poulet, à échanger contre des objets dans la boutique in-game. Vous pouvez retrouver des accessoires pour jouer sur mobiles sur Amazon.