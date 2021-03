PUBG: New State, déjà 5 millions de préinscriptions pour le jeu mobile futuriste

Krafton a dévoilé la semaine dernière PUBG: New State, un nouveau jeu mobile de type Battle Royale qui se déroulera dans un futur proche, mais qui comprendra tout de même de nombreuses similitudes avec PlayerUnknown's Battlegrounds et PUBG Mobile. Il s'agira pourtant d'un jeu à part, attendu uniquement sur iOS et Android.

Et visiblement, les joueurs sont curieux, car Krafton annonce que PUBG: New State a déjà enregistré plus de cinq millions de préinscriptions sur le Google Play Store, ce qui permettra d'obtenir une skin exclusive pour un véhicule au lancement du jeu. Un très gros chiffre qui ne concerne que les plateformes Android, car sur iOS, les préinscriptions débuteront plus tard sur l'App Store.

PUBG: New State sera pour rappel free-to-play, et il aura droit à des phases de test en alpha avant son lancement plus tard dans l'année. Sur consoles, PlayerUnknown's Battlegrounds est vendu 6,56 € sur Amazon.