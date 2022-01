PUBG: Battlegrounds, les chiffres de joueurs explosent grâce au free-to-play

Lors de la cérémonie des Game Awards 2021, Krafton avait annoncé que PUBG: Battlegrounds allait passer en free-to-play. C'est désormais chose faite, le Battle Royale réaliste est désormais jouable gratuitement sur ordinateurs et consoles, et bien évidemment, cela attire les curieux.

Ces dernières semaines, PUBG: Battlegrounds attirait environ 350 000 joueurs en simultané sur Steam, d'après les chiffres de SteamDB. Eh bien, ils étaient hier 668 000 à s'amuser en même temps sur le Battle Royale, une fréquentation qui a presque doublée grâce au passage en free-to-play. Un joli regain de popularité pour un titre qui bataille constamment avec la concurrence, mais qui a quand même le record de fréquentation sur Steam, avec plus de trois millions de joueurs en simultané lors de son lancement en version 1.0 fin 2019.

Il faudra maintenant attendre de voir si ce chiffre se stabilise, et si Krafton y trouve son compte. Le jeu a beau être gratuit, les joueurs peuvent dépenser de l'argent dans des éléments cosmétiques. Enfin, un problème survient après ce passager en free-to-play : les tricheurs sont de plus en plus nombreux et les joueurs qui ont payé le titre au prix fort se sentent floué, les notes chutent sur Steam... Un dernier point un peu de mauvaise fois, de nombreux internautes se disant déçus se sont quand même déjà amusés des milliers d'heures sur le jeu depuis près de cinq ans. Vous pouvez retrouver une figurine Pop! du Lone Survivor à 12,99 € sur Amazon.