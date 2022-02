NieR: Automata, une adaptation animée officialisée et des collaborations avec PUBG: New State et Babylon's Fall dévoilées

Nous sommes le 23 février 2022 et cela fait donc désormais 5 ans que NieR: Automata est disponible sur PS4 et PC, lui est par la suite paru sur Xbox One. Au dernier décompte officiel en juin dernier, plus de 6 millions d'exemplaires avaient été expédiés à travers le monde. Un live était donc organisé pour célébrer cet anniversaire en présence de Yosuke Saito, Yoko Taro (bien que caché hors champ), Keiichi Okabe et Takahisa Taura, ce dernier ayant esquivé la question concernant un possible Astral Chain 2 en déclarant qu'il travaille bien sur quelque chose, reste à savoir quoi... Bon, aucune annonce de jeu inédit n'a été effectuée, mais après le manga, c'est donc une adaptation animée qui va voir le jour comme le voulait la rumeur.

Le teaser est minimaliste et ne nous montre qu'un dessin crayonné de 2B avec Pod 042. Ce qui est certain, c'est qu'il est produit par Aniplex et réalisé par A-1 Pictures. Pour le reste, il faudra repasser. Une superbe illustration a également été partagée pour les 5 ans du jeu.

Devant un tel engouement autour de cet épisode et de la licence, vous imaginez bien que Square Enix continue de capitaliser dessus, et cela passera prochainement par deux collaborations. La première est assez étonnante, puisque c'est le Battle Royale mobile PUBG: New State qui y aura droit en compagnie de NieR Replicant ver.1.22474487139.... La deuxième va se faire avec un autre jeu de l'éditeur qui peine à séduire à l'approche de sa sortie, Babylon's Fall. En effet, comme vous pouvez le voir à la fin de la bande-annonce ci-dessous, la Saison 1 de cet autre titre développé par PlatinumGames nous permettra d'arpenter un donjon inspiré du parc d'attractions de NieR: Automata, d'y affronter des ennemis familiers et d'arborer des costumes des personnages principaux que sont 2B, 9S et A2, mais aussi ceux de la commandante du YoRHa et de l'opératrice 21O.

Au passage, un superbe PC décoré avec 2B a été montré durant la présentation, qui a de quoi faire saliver.

