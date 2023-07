NieR: Automata Ver1.1a : un deuxième cour suivant les Routes C et D du jeu annoncé en vidéo

C'est en début d'année que Square Enix et A-1 Pictures ont débuté la diffusion de l'anime NieR: Automata Ver1.1a, qui a été plus que chaotique... En effet, après avoir sorti les trois premiers épisodes de façon hebdomadaire, une pause d'un mois a eu lieu avant que nous puissions découvrir ensuite chaque semaine les cinq suivants jusqu'au 19 mars. Quant aux quatre derniers... ils viennent juste de paraître à la suite ce 23 juillet. Oui, quatre mois, cela fait beaucoup. La raison avancée était celle de cas de COVID-19, ce qui est fort possible, surtout si de la sous-traitance depuis la Chine a été utilisée, mais il est difficile également y voir de façon plus générale des soucis de gestion liés aux décisionnaires d'Aniplex et du reste du comité de production. Ces 12 épisodes n'ont en revanche pas couvert l'intégralité de l'intrigue de NieR: Automata, avec une conclusion s'arrêtant à la fin de la Route B du jeu, malgré certains changements plutôt intéressants pour y parvenir. Bonne nouvelle, une suite est déjà prévue !

Un teaser des futurs évènements a ainsi été diffusé à la fin de l'épisode 12, nous montrant des scènes bien connues des joueurs, avec la préparation de la grande offensive de YoRHa contre les formes de vie mécaniques et la présence d'A2, Pascal, Devola et Popola. Il s'agit d'une adaptation presque identique à la preview in-game pour les Routes C et D. C'est assez bien vu pour le coup. Plus intriguant, les dernières secondes laissent entrevoir 2B opposée à 9S. Un futur flashback en vue ou une modification de certains évènements ?

Évidemment, aucune date n'est donnée et nous espérons qu'il n'y aura cette fois pas de délai interminable lors de la diffusion. Le jeu et ses produits dérivés sont en vente sur Amazon.