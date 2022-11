NieR: Automata Ver1.1a, du contenu inédit au jeu en vue avec l'introduction de Lily

Le NieR:Automata FAN FESTIVAL 12022 s'est poursuivi ce samedi, mais aucune annonce d'un nouveau projet vidéoludique n'a hélas eu lieu. En revanche, l'adaptation animée de NieR: Automata a encore une fois fait parler d'elle. Sauf que contrairement à ses précédentes apparitions mettant en scène 2B, 9S, Pascal, la Commandante White, ainsi qu'Adam et Eve pour la vidéo d'hier, c'est un personnage n'apparaissant pas en jeu qui est à l'honneur.

Ce nouveau teaser introduit donc Lily, une androïde doublée par Atsumi Tanezaki qui n'est toutefois pas une totale inconnue auprès des fans de la licence. En effet, elle est apparue dans la pièce de théâtre YoRHa, qui retrace les évènements survenus lors de l'Opération de descente sur Pearl Harbor au cours de la Quatorzième Guerre mécanique et que vous pouvez découvrir dans le manga paru en France chez Kurokawa. Rien ne dit pour le moment que nous verrons ces évènements dans l'anime, qui concernent donc le passé de A2 et de la cheffe de la résistance Anémone, encore non montrées, mais dont la présence ne fait aucun doute même en ne sachant pas si l'intégralité du jeu sera adaptée d'un coup.

Il y aura donc du contenu inédit à se mettre sous la dent lors de la diffusion débutant en janvier 2023, donnant une raison de plus de regarder NieR: Automata Ver1.1a. Le jeu NieR:Automata: The End of YoRHa Edition est sinon vendu 29,99 € sur Amazon si vous avez une Switch.