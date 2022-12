NieR: Automata Ver1.1a, A2 se montre enfin en vidéo à la suite d'une longue attente musicale

Le mois prochain, Square Enix et Aniplex débuteront la diffusion de NieR: Automata Ver1.1a, une adaptation animée de l'Action-RPG de PlatinumGames qu'il nous tarde de découvrir. En attendant une véritable bande-annonce, c'est une série de teasers qui met en avant tour à tour les différents personnages importants que nous retrouverons à l'écran. 2B, 9S, Pascal, la Commandante White, Adam et Eve, et enfin Lily qui n'apparaît pas dans le jeu se sont succédé, mais il manquait encore une figure importante de cette épopée vidéoludique, la troisième protagoniste jouable A2.

C'est après une longue attente de près d'une heure avec quatre musiques d'ambiance du jeu jouées en boucle (dont la vidéo a été mise en privé depuis) que nous avons donc eu droit à ce teaser de 25 secondes. Oui, tout ça pour ça... La ravissante A2 s'y fait d'ailleurs très discrète, en plus de plans montrant les machines et ce qui semble être les profondeurs de l'Usine désaffectée. Ayaka Suwa donnera évidemment toujours de la voie pour faire vivre le personnage et une belle illustration vient accompagner le tout.

Par ailleurs, ce dimanche 11 décembre à 10h00 en France, de nouvelles informations sur l'anime seront partagées en vidéo sur la chaîne YouTube d'Aniplex, comme indiqué dans un tweet. NieR:Automata: The End of YoRHa Edition est sinon vendu 39,99 € à la Fnac.