NieR: Automata Ver1.1a s'offre une bande-annonce pour Noël et une date de diffusion !

Plus tôt dans le mois, nous avons eu droit à un septième aperçu bien trop court dédié à A2 pour la série d'animation NieR: Automata Ver1.1a, avec alors la promesse d'une diffusion d'un programme spécial le 11 décembre pour en voir enfin plus. Sauf que ce dernier a été reporté. Dans le même temps, Crunchyroll a officialisé son rôle de diffuseur occidental et la date du 7 janvier 2023 a été donnée, avant d'être retirée. Évidemment, tout était lié et, bonne nouvelle, c'est finalement bien à cette même date que l'anime débutera sa diffusion, du moins dans l'Archipel.

Le fameux programme spécial a aussi eu droit à une nouvelle date, ce mercredi 28 décembre à midi en France, en présence de Yui Ishikawa (2B), Natsuki Hanae (9S), Kaoru Akiyama (Pod 153), Yosuke Saito et Shota Fujii. Et surtout, une nouvelle bande-annonce nous montrant pleinement le rendu de la série a été mise en ligne, un beau cadeau de Noël pour les fans du monde entier ! Nous y voyons l'arrivée mouvementée de 2B dans l'Usine désaffectée et le soutien de 9S, le tout avec de belles scènes d'action qui ne promettent que du meilleur. Et en guise de final, la scène de sacrifice du duo si iconique est même montrée.

