Dead by Daylight : déjà une mauvaise nouvelle pour ce projet très attendu

Lors du huitième anniversaire de Dead by Daylight, Behaviour Interactive a fait plusieurs annonces concernant directement son jeu d'horreur multijoueur au gameplay asymétrique, mais le studio québécois a également évoqué d'autres jeux, dont le prometteur Project T. Un titre développé par Midwinter Entertainment avec de l'action, du tir et de l'horreur en PvE coopératif à quatre joueurs, évidemment dans l'univers de DbD.

Les studios avaient alors promis un programme d'Initiés et des playtests, mais aujourd'hui, ils prennent la parole pour délivrer une mauvaise nouvelle. Dans un communiqué, les développeurs annoncent que Project T est annulé.

À notre communauté,

Lorsque nous avons conceptualisé ce projet, nous voulions que les joueurs s'impliquent le plus tôt possible, ce qui a conduit à la création de ce programme Insiders. Cette approche nous a permis d'obtenir une validation très précoce de la conception et du gameplay de Project T, ce qui est souvent le cas beaucoup plus tard dans la production d'un jeu. Après le test de jeu en juillet, nous avons mené une évaluation interne approfondie des risques, tant du point de vue du produit que de l'entreprise. Bien qu'un certain nombre d'entre vous aient exprimé leur appréciation pour ce à quoi vous avez joué, malheureusement, le résultat de cette analyse approfondie n'a pas été satisfaisant dans l'ensemble.

C'est le cœur lourd que nous annonçons que Project T a été annulé. Nous tenons à vous remercier pour votre soutien tout au long de ce voyage.

-L'équipe de Project T