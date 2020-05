Dead by Daylight : Silent Hill et Pyramid Head de retour dans un DLC !

Behaviour Interactive nous avait promis la révélation d'un seizième chapitre de Dead by Daylight pour ce mardi, synonyme de grosse vague de contenu supplémentaire. Après avoir collaboré avec Stranger Things ou Left 4 Dead, et accueilli les méchants de Halloween, Saw et bien d'autres, c'est un partenariat avec un monument des jeux d'horreur qui est annoncé.

Oui, Silent Hill va faire son grand retour avec une extension pour Dead by Daylight ! Elle ajoute la Midwich Elementary School en tant que nouvelle carte à explorer, mais aussi deux personnages : The Executioner, ou Pyramid Head pour les intimes, pourra être incarné en tant que tueur, tandis que Cheryl Mason pourra faire partie des survivants. L'hommage ira encore plus loin, avec un thème de Dead by Daylight revisité par le musicien associé à la franchise Michel April et le compositeur de Silent Hill, Akira Yamaoka. Le chapitre introduira aussi pour la première fois des Legendary Outfits changeant totalement l'apparence d'un personnage sans altérer ses compétences, en commençant par la skin Lisa Garland pour Cheryl.



Un premier teaser nous replonge dans l'ambiance de la saga, mais certains peuvent déjà carrément y jouer : l'extension Silent Hill est dès à présent disponible en test public sur Steam. Sa date de sortie officielle est fixée au 16 juin 2020 sur PC, PS4, Xbox One et Switch. Et si vous voulez vous faire un avis dès maintenant, dix minutes de gameplay ont été capturées par IGN.

Certes, ce n'est pas le retour de Silent Hill rêvé par les fans, mais c'est un début.