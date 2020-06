Dead by Daylight : Alessa, Lisa et Robbie de Silent Hill jouables grâce à de nouveaux costumes

Cette semaine, Dead by Daylight a accueilli un nouveau contenu additionnel sur le thème de Silent Hill. Cheryl Mason et Pyramid Head sont donc désormais jouables dans le titre multijoueur au gameplay asymétrique de Behaviour Interactive, mais la collaboration avec la franchise ne s'arrête pas là.

Les joueurs peuvent en effet retrouver plusieurs costumes dans la boutique in-game de Dead by Daylight. Cheryl peut ainsi se déguiser en Lisa Garland, infirmière du premier volet, ou en Alessa Gillespie, petite fille au centre de l'histoire du même opus. Concernant Pyramid Head, il a droit à une tenue The Corrupted qui l'entoure de fils barbelés et de chair brûlée, tandis que la Légion (Frank, Julie, Susie et Joey) peut se déguiser en Robbie le Lapin, mascotte du parc abandonné de Silent Hill 3.

Pour rappel, le contenu Silent Hill de Dead by Daylight est disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.