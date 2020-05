Silent Hill : encore des rumeurs sur un soft reboot exclusif à la PS5

Les joueurs vont-ils enfin avoir droit à un nouveau jeu Silent Hill ? C'est ce que laisse espérer l'insider AestheticGamer depuis plusieurs semaines. Ce dernier parlait en effet de deux projets en cours chez Konami, à savoir un jeu narratif développé par Kojima Productions, Sony aurait aidé au rapprochement entre Konami et le concepteur japonais, mais également un soft reboot développé par la Team Silent (Keiichiro Toyama, Masahiro Ito, Akira Yamaoka) chez SIE Japan Studio.

Konami a depuis balayé ces rumeurs, affirmant « qu'elles ne sont pas vraies », mais AestheticGamer n'en démord pas et revient à la charge sur Twitter. Il affirme que Konami a approché plusieurs studios dès 2018 pour développer un reboot et un jeu épisodique de Silent Hill, citant un de ses amis et un e-mail d'un développeur, mais aucun d'eux n'avait alors décroché de contrat. L'année suivante, il aurait reçu un autre e-mail d'un autre ami japonais lui affirmant que le développement aurait débuté début 2019. Après avoir mené son enquête, AestheticGamer en est persuadé : un jeu Silent Hill serait bien en développement chez SIE Japan Studio, réalisé par Keiichiro Toyama, et il serait exclusif à la PlayStation 5. Masahiro Ito s'occuperait de la direction artistique, Akira Yamaoka de la bande originale, et plusieurs développeurs de Forbidden Siren et Gravity Rush aideraient à la conception. Rien à voir donc avec Silent Hills ou Hideo Kojima, Sony n'a pas racheté la licence Silent Hill, et le titre serait un soft reboot permettant aux nouveaux joueurs de découvrir la franchise avec cet opus, qui serait déjà jouable.

AestheticGamer semble particulièrement confiant quant à ses sources, et il estime même qu'une officialisation de ce nouveau Silent Hill pourrait avoir lieu en juin prochain. De quoi titiller la curiosité des joueurs, car selon d'autres rumeurs persistantes, la PlayStation 5 serait également dévoilée le mois prochain, aux alentours du 4 juin. Konami profiterait-il de la hype entourant l'annonce de la nouvelle console de Sony pour dévoiler son nouveau Silent Hill, exclusif à cette machine ? Réponse dans quelques semaines.