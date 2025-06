Silent Hill f dévoile ses différentes éditions et c'est encore un vrai bazar

Hier soir, lors du PlayStation State of Play, nous avons découvert du gameplay de Silent Hill f, ainsi que sa date de sortie. Le survival-horror de Konami et NeoBards sortira à la rentrée sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, en version numérique ou en édition physique. Mais, comme pour Silent Hill 2 Remake, l'éditeur va proposer plusieurs éditions et c'est un bazar.

Les joueurs auront le choix entre l'édition standard physique ou numérique, l'édition Deluxe numérique, une mise à niveau Deluxe numérique et des bonus de précommande pour les éditions standard physique et Deluxe numérique. Il y a même une édition physique Day One, qui propose le même contenu que l'édition standard. Konami a partagé un petit tableau pour résumer tout cela, preuve que le tout est bien trop compliqué... Ce qu'il faut retenir, c'est que les joueurs qui précommanderont Silent Hill f auront en bonus une tenue d'écolière blanche pour Hinako, un omamori et des items, ceux optant pour l'édition Deluxe auront une tenue lapin rose, la bande originale et un artbook numériques et en précommandant cette édition Deluxe numérique, vous aurez 48 heures d'accès anticipé en prime. Oui, une early access pour un jeu solo, encore...

La date de sortie de Silent Hill f est fixée au 25 septembre 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez précommander le jeu d'horreur à partir de 74,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Leclerc, Micromania permet quant à lui d'obtenir un très joli steelbook exclusif.