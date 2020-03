Silent Hill : Konami répond aux rumeurs sur les nouveaux jeux

Depuis que le Silent Hills d'Hideo Kojima a été avorté, la franchise est au point mort, laissant de nombreux fans dans l'attente d'un nouvel épisode. Les rumeurs se sont multipliées au tour du développement d'un voire deux nouveaux projets, ce à quoi Konami avait déjà répondu en disant qu'il ne partagerait rien pour l'instant, mais était toujours à l'écoute des joueurs.



La semaine passée, un énième bruit de couloir rapportait que deux jeux seraient dans les cartons de Konami : l'un en collaboration entre Keiichiro Toyama et SIE Japan Studio, et l'autre qui serait carrément le retour de Silent Hills avec Hideo Kojima aux commandes. Rely on Horror, à l'origine de cette possible fuite, a demandé un commentaire à ce sujet à Konami, qui lui a répondu par le biais de son responsable presse nord-américain.

Nous sommes au courant de toutes les rumeurs, mais pouvons confirmer qu'elles ne sont pas vraies. Je sais que ce n'est pas la réponse que vos fans voudront peut-être entendre. Cela ne veut pas dire que nous fermons complètement la porte à la franchise, mais pas de la manière dont cela est rapporté.

Le discours est un peu différent de la dernière fois : Konami semble ferme sur le fait que la fuite est inexacte, mais ne semble pour autant pas si fermé que ça à un ou plusieurs nouveaux épisodes, indiquant juste que ses plans ne ressemblent pas à ce qui été écrit. Y aurait-il tout de même bel et bien un ou des Silent Hill en développement ? Il faudra nécessairement attendre que l'éditeur daigne en annoncer un nouveau pour en être certain...