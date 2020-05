Dead by Daylight : un nouveau mode de jeu est-il envisageable ?

Dead by Daylight célèbre ses quatre ans, le temps passe vite, et le titre multijoueur au gameplay asymétrique de Behaviour Interactive va prochainement accueillir un contenu additionnel sur le thème de Silent Hill, avec The Executioner (Pyramid Head), Cheryl Mason (Heather) et la carte Midwich Elementary School.

Si vous ne connaissez pas du tout Dead by Daylight, il oppose un Tueur très puissant à un groupe de Survivants qui doivent réparer des générateurs électriques pour s'enfuir de la carte. Un gameplay simple et efficace, mais après quatre ans, les fans hardcore aimeraient sans doute avoir de la nouveauté. Rely on Horror a ainsi interrogé Behaviour Interactive pour savoir si un nouveau mode de jeu était envisageable, et voici la réponse du studio :

Il ne faut jamais dire « jamais », car le jeu et sa communauté grandissent, qui sait ce qui peut arriver.

Bref, ce n'est pas un non, mais ce n'est pas un oui pour autant. Quoi qu'il en soit, il est clair que Behaviour Interactive tient à Dead by Daylight, il a porté le titre sur Switch l'année dernière et a même développé une version pour mobiles, qui rencontre un joli succès. Alors pour faire perdurer le jeu, un nouveau mode faisant varier le gameplay n'est pas inimaginable.