Dead by Daylight Mobile fait un carton sur iOS et Android

Déjà bien connu des joueurs sur PC, PlayStation 4, Xbox One et plus récemment Switch, Dead by Daylight a débarqué sur l'App Store et le Google Play Store dans une version adaptée pour les mobiles la semaine dernière. Le titre arbore cette fois un modèle économique free-to-play, les joueurs ont donc été curieux et ont téléchargé en masse le jeu.

Behaviour Interactive annonce en effet que Dead by Daylight Mobile a été téléchargé plus d'un million de fois en 48h sur iOS et Android. Mathieu Côté, directeur du jeu et Product Evangelist, commente ce lancement à succès :

Nous sommes incroyablement ravis de voir la réaction des joueurs du monde entier. Porter Dead By Daylight sur mobiles est une grande réussite pour l'entreprise et le faire tout en conservant le gameplay de base et tout le contenu existant est quelque chose que les joueurs apprécient vraiment. Nous tenons à les remercier pour leur soutien indéfectible à la franchise. Et à tous les nouveaux joueurs : bienvenue dans le brouillard.

Pour rappel, Dead by Daylight est un jeu multijoueur en 4 vs 1 au gameplay asymétrique, un Tueur doit traquer des Survivants dans des cartes à l'ambiance horrifique, tandis que la petite équipe doit réactiver des générateurs électriques pour s'enfuir. Au total, le titre comptabilise plus de 20 millions de joueurs sur toutes les plateformes, à savoir PC, PS4, Xbox One, Switch, iOS et Android.