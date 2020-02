Dead by Daylight: Chains of Hate, une date de sortie et un teaser pour le Chapitre 15

Behaviour Interactive continue de rajouter du contenu à Dead by Daylight, et le jeu d'horreur au gameplay asymétrique accueillera prochainement le Chapitre 15, teasé au travers d'une petite vidéo à découvrir ci-dessous :

Les joueurs pourront ainsi se procurer le contenu additionnel Chains of Hate, qui inclura notamment un nouveau Tueur, le Deathslinger, équipé d'un fusil tirant une lance tranchante fixée à une chaîne et pouvant repérer à l'ouïe les machines plus facilement. Une nouvelle Survivante, Zarina Kassir, sera elle aussi jouable, elle peut manipuler les sons pour perturber le Deathlinger et soigner immédiatement les autres Survivants blessés. Comme à chaque fois, une nouvelle carte sera également proposée, il s'agira du Dead Dawg Saloon.

La date de sortie de Chains of Hate est fixée au 10 mars 2020 dans Dead by Daylight.