Dead by Daylight : le Tome II, Reckoning, lancé en vidéo

Behaviour Interactive vient de dévoiler le Tome II de Dead by Daylight, dénommé Reckoning. Cette nouvelle mise à jour rajoute notamment des défis, des skins pour les personnages et du contenu créé par les joueurs.

Les joueurs de Dead by Daylight peuvent ainsi débloquer des tenues et des charmes pour le Docteur, l'Esprit, Jane Romero et David King, mais également des costumes créés par la communauté pour le Clown et le Feng Min. Des charmes et une skin de Jake Park seront quant à eux proposés pour célébrer le Nouvel An chinois, tandis que les joueurs vont pouvoir découvrir Compendium, une nouvelle fonctionnalité qui permettra d'accéder aux précédents Tomes.

La mise à jour Reckoning est disponible dès maintenant dans Dead by Daylight, et les joueurs ont droit à une réduction de 30 % pour les personnages principaux du Tome II, jusqu'au 28 janvier 2020.