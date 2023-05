Dead by Daylight : l'acteur Nicolas Cage bientôt rajouté dans le jeu

Behaviour Interactive rajoute régulièrement du contenu dans Dead by Daylight, avec souvent des personnages issus de films d'horreur cultes. Mais prochainement, c'est un véritable acteur qui va débarquer dans le jeu multijoueur asymétrique, à savoir Nicolas Cage. Voici un premier teaser :

Il ne s'agira pas d'un personnage incarné par Nicolas Cage, mais bien l'acteur lui-même qui va arriver dans l'univers terrifiant et brumeux de Dead by Daylight, les développeurs rajoutent :

Après d'innombrables récompenses et plus d'une centaine de films tournés à travers le monde, Nick Cage avait tout vu et tout fait, du moins le croyait-il. Alors qu'il joue le rôle de sa vie sur le plateau de tournage, son interprétation convoque l'Entité, un être malveillant au pouvoir incompréhensible. L'acteur se retrouve bientôt plongé dans un étrange monde de brouillard, forcé de survivre à une foule de tueurs terrifiants, plus mortels que les critiques de cinéma les plus cinglants.