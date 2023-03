CINEMA : Dead by Daylight, le jeu bientôt adapté en film d'horreur par les producteurs références du genre

Ce n'est pas parce que Blumhouse Games vient d'être lancé que Blumhouse Productions va arrêter d'aller lorgner des idées du côté du jeu vidéo. Après avoir lancé un projet d'adaptation de Five Night at Freddy's avec le créateur Scott Cawthon, c'est une autre franchise vidéoludique licence qui vient de tomber entre les mains de la célèbre société spécialisée dans l'horreur.

Il s'agit de Dead by Daylight, jeu d'horreur asymétrique invitant à contrôler soit des survivants armés et dotés de pièges, soit un tueur sanguinaire devant tous les éliminer, dans un monde cauchemardesque gouverné par l'étrange et mystérieuse Entité. Avec plus de 50 millions de joueurs en 6 ans, la franchise est devenue célèbre aussi bien pour ses parties sous tension et son univers riche que ses partenariats avec de grandes licences du jeu et du cinéma d'horreur, mais difficile d'imaginer que ce dernier point sera mis en avant sur grand écran.

Elle va donc prochainement être adaptée en film par Blumhouse, Atomic Monster (la société de James Wan, pilier de l'horreur moderne au cinéma), et Behaviour Interactive, qui gardera un œil sur son bébé. Un réalisateur et un scénariste sont actuellement recherchés, signe qu'il va falloir être patient avant de voir le projet se concrétiser. Et vous connaissez la chanson : jusqu'à ce que le tournage débute (et encore), rien n'assure que la production se concrétisera assurément.

« Nous ne pourrions pas être plus heureux de travailler avec Jason Blum et James Wan, deux géants de l’industrie du film d’horreur, pour étendre davantage l’univers de Dead by Daylight », a déclaré Stephen Mulrooney, vice-président exécutif de Behaviour Interactive. « Atomic Monster et Blumhouse sont les partenaires idéaux pour assurer l’entrée meurtrière de Dead by Daylight sur grand écran. » « Avec Dead by Daylight, l’équipe de Behaviour a créé une lettre d’amour au monde de l’horreur, construisant un environnement incroyable grouillant d’atmosphère et de méchants terrifiants - parfait pour une adaptation cinématographique effrayante », ajoute James Wan, fondateur et PDG d’Atomic Monster. « Nous sommes de grands fans du jeu à Atomic Monster, et nous sommes ravis de faire équipe avec Blumhouse pour amener ce monde terriblement viscéral sur grand écran. » « Il y a tellement de fans de Dead by Daylight et pensent qu’il est impératif que nous trouvions quelqu’un qui apprécie et aime le monde autant que nous, pour nous aider à porter le jeu sur grand écran », a déclaré Jason Blum, fondateur et PDG de Blumhouse. « Nous savons que nos partenaires de Behaviour et d’Atomic Monster nous aideront à donner vie à la meilleure version de ce jeu. »

Le film Dead by Daylight risque donc de faire parler ces prochaines années, mais en attendant qu'il prenne forme, le jeu vidéo est disponible à partir de 19,80 € sur Amazon.fr.