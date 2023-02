Blumhouse Games : le célèbre créateur de films d'horreur Blumhouse (Get Out, Paranormal Activity) se mue en éditeur de jeux vidéo

Le cinéma et le jeu vidéo ont beaucoup de choses en commun : alors que les éditeurs sont de plus en plus nombreux à lancer leur antenne pour produire des longs-métrages avec leurs licences (Ubisoft, Nintendo, PlayStation), des studios de production cinématographiques ont aussi fait le chemin inverse. Bad Robot Games devrait ainsi créer des expériences vidéoludiques chapeautées par J. J. Abrams et ses équipes, et A24 a réussi à créer des titres inoubliables avec Annapurna Interactive (The Outer Wilds, Sayonara Wild Hearts...).

Un autre acteur important du cinéma va suivre le même chemin : Blumhouse Productions. La société créée en 2000 par Jason Blum a déjà fait ses preuves à Hollywood en produisant des succès comme Paranormal Activity, Insidious, American Nightmare, Get Out ou plus récemment M3GAN (disponible en précommande en DVD et Blu-ray à partir de 15,05 € chez Amazon.fr). Nous lui devons beaucoup de longs-métrages horrifiques de ces dernières années, et il planche d'ailleurs sur une adaptation de Five Nights at Freddy. Il prévoit maintenant d'étendre son empire dans le jeu vidéo avec Blumhouse Games, une entité sans surprise dédiée à la production de jeux d'horreur.

Il ne devrait pas en développer seul, mais fera office d'éditeur auprès de développeurs indépendants pour des projets qui coûteront dans un premier temps tous moins de 10 millions de dollars, à destination des PC, consoles et mobiles. La branche sera présidée par Zach Wood, dernièrement Lead External Producer chez Iron Galaxy et Arkane, qui a été Senior Producer chez PlayStation de 2009 à 2016, et Don Sechler, ancien vice-président de l'antenne Global Head of Business Operations, Planning & Strategy de PlayStation, qui tiendra le rôle directeur financier.

« Lorsque nous nous sommes assis avec Zach et Don, ils ont énoncé une approche qui résonnait avec le modèle de Blumhouse et nous savions que c’était un endroit parfait pour commencer notre poussée dans l’espace interactif », a déclaré Abhijay Prakash, président de Blumhouse Productions. « Avec leur expérience, leur sensibilité et leur connaissance du marché du jeu, Zach et Don sont les leaders idéaux pour tirer parti des forces uniques du genre Blumhouse dans le jeu vidéo. » « Tout au long de mon temps dans l’industrie, j’ai eu la chance de travailler en étroite collaboration avec des développeurs pour donner vie à leurs idées », a déclaré Wood. « Il y a une opportunité unique pour l’horreur et le genre dans l’espace du jeu indépendant, et je suis ravi de faire équipe avec Blumhouse pour tirer parti de manière significative de la marque, de la réputation et du talent créatif de la société. »

Une belle aventure démarre et il faudra assurément garder un œil sur elle. L'histoire ne dit cependant pas encore si Blumhouse Games éditera des franchises originales ou s'appuiera sur son immense catalogue de films d'horreur.