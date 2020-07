Bad Robot Games : une directrice chevronnée nommée à la tête du studio de J. J. Abrams

J. J. Abrams n'a jamais caché son appétence pour les jeux vidéo, lui qui développe un certain Spyjinx pour mobiles en collaboration avec Epic Games. En attendant que le jeu d'espionnage voie le jour, le producteur a monté son propre studio de développement appelé Bad Robot Games, reprenant le nom de la société avec laquelle il a propulsé Lost ou encore Star Trek.



L'entreprise a été fondée en 2018 avec Dave Baronoff à sa tête, mais le président et COO n'avait pas encore de CEO pour l'épauler dans sa mission. Il a été annoncé que c'est une certaine Anna Sweet qui jouera le rôle de présidente. Vous ne connaissez peut-être pas son nom, mais la jeune femme a déjà une belle carrière derrière elle : avec quinze ans de métiers, elle est passée par Valve, Microsoft, Oculus ou encore Caffeine, où elle a toujours fait valoir ses connaissances en termes de développement d'entreprise.

« Anna apporte à Bad Robot une expérience éprouvée et une expertise inégalée, ainsi qu'une sensibilité et un style de leadership qui apporteront une valeur considérable à Bad Robot Games », a déclaré le président et chef de l'exploitation de Bad Robot, Brian Weinstein. « Aux côtés de Dave, nous avons maintenant deux leaders dynamiques pour aider à faire croître l'entreprise alors que nous entrons dans notre prochaine phase de croissance. »

« Alors que les jeux vidéo deviennent un moyen principal d'explorer et d'expérimenter de nouveaux mondes et histoires, je crois que Bad Robot Games est particulièrement adapté pour construire quelque chose de vraiment spécial et je suis incroyablement excité de faire partie de l'équipe », a déclaré Anna Sweet.