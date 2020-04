Spyjinx : le jeu mobile d'espionnage d'Epic Games et J. J. Abrams refait surface avec plein d'infos sur son gameplay

Il y a plus de quatre ans, nous découvrions l'existence de Spyjinx, un intéressant jeu d'espionnage né d'une collaboration entre Bad Robot Games, filiale de la société de production de J. J. Abrams, et ChAIR, le studio dédié aux jeux vidéo d'Epic Games. Ce dernier est loin d'en être à son coup d'essai, lui qui a déjà livré Battle Breakers et la trilogie Infinity Blade la décennie passée.

Le projet devait sortir en 2016, mais était progressivement tombé dans l'oubli, sans avoir été abandonné pour autant. Surprise, il a refait surface cette semaine, avec une bêta sur iOS disponible en Malaisie et bientôt en Australie, permettant de faire le point sur son contenu et son gameplay.

Spyjinx mêlera action, stratégie, développement de personnages façon RPG et PvP dans un univers fait d'espionnage, de gadgets et de casses. Les joueurs s'affrontent dans la Jinx League, où les plus grands Masterminds se défient pour montrer leur supériorité. Ils peuvent créer et personnaliser leur propre repère, mais attention à bien le sécuriser, car d'autres espions pourront tenter de venir le cambrioler. Et ils ont devront également former l'escadron ultime de mercenaires, pirates et agents, pour les améliorer et les équiper au mieux avant d'attaquer les bases des membres de la communauté.

La bêta de Spyjinx est jouable sur les appareils dotés d'iOS 11 et supérieurs, et la progression ne sera pas réinitialisée pour les participants. Une version Android est dans les cartons, mais l'édition PC prévue à la base n'est plus évoquée sur le site officiel.