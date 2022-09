Netflix Games ouvre son premier studio à Helsinki, un grand nom du jeu mobile à sa tête

Après avoir conquis le marché de la vidéo à la demande, Netflix s'est mis en tête de s'attaquer au marché du jeu vidéo depuis quelques mois, et plus particulièrement du jeu vidéo mobile. Il propose en effet désormais une sélection de jeux à ses abonnés sur iOS et Android, de Twelve Minutes à Oxenfree en passant par Into the Breach. Et il prévoit surtout d'en ajouter bien davantage dans les mois à venir, y compris des originaux.

L'entreprise, via sa nouvelle branche Netflix Games, a en effet racheté Next Games, Night School et Boss Fight pour créer des expériences inédites, et a aussi noué des partenariats avec des studios externes pour des jeux exclusifs. Elle va encore plus loin cette semaine en annonçant l'ouverture de son premier studio entièrement à elle, encore anonyme, comme l'annonce le vice-président de Game Studios Amir Rahimi. Il sera dirigé par Marko Lastikka, ancien General Manager de Zynga, à Helsinki, qui héberge déjà les développeurs de chez Next Games.

Aujourd’hui, je suis ravi d’annoncer que nous établissons un studio de jeux interne à Helsinki, en Finlande, avec Marko Lastikka comme directeur du studio. Il s’agit d’une autre étape dans notre vision de construire un studio de jeux de classe mondiale qui apportera une variété de jeux originaux délicieux et profondément engageants - sans publicité et sans achats intégrés - à nos centaines de millions de membres à travers le monde. Pourquoi Helsinki ? Il abrite certains des meilleurs talents de jeu au monde. Ce sera un studio que nous construirons à partir de zéro, et notre deuxième studio à Helsinki aux côtés de Next Games, qui a fait partie de Netflix depuis plus tôt cette année. Avec Night School Studio et Boss Fight Entertainment, ces quatre studios, chacun avec des forces et des domaines d’intérêt différents, développeront des jeux qui conviendront aux goûts variés de nos membres. Il est encore tôt, et nous avons encore beaucoup de travail à faire pour offrir une excellente expérience de jeu sur Netflix. Créer un jeu peut prendre des années, alors je suis fier de voir comment nous construisons progressivement les bases de nos studios de jeux au cours de notre première année, et j’ai hâte de partager ce que nous produirons dans les années à venir.

Toute l'histoire de ce studio doit donc encore être écrite, mais il est intéressant de voir que Netflix Games met les moyens pour satisfaire les joueurs mobiles.