Epic Games ouvre un nouveau studio en Pologne avec des anciens de Plastic (Bound, Datura...)

L'empire d'Epic Games va continuer de s'étendre, et pas seulement en achetant des studios de la trempe de Mediatonic ou Harmonix. Il va ainsi ouvrir un nouveau studio en Pologne, territoire qu'il a occupé un temps quand il possédait People Can Fly, en récupérant une bonne partie des effectifs de Plastic. Ce nom ne vous parle peut-être pas, mais l'équipe a déjà accouché de El Matador, Linger in Shadows, Datura et dernièrement Bound, en 2016, des jeux courts aux ambitions esthétiques fortes. Epic Games prévoit d'ailleurs de s'appuyer sur les talents des de l'entreprise pour créer « de nouvelles expériences autonomes qui repousseront les limites du graphisme et du développement de jeu ».

Voici ce qu'en disent Hector Sanchez, responsable d'Epic Games Publishing, et Michal Staniszewski, l'ancien directeur créatif de Plastic désormais directeur de ce nouveau studio.

« Notre équipe est incroyablement fière d’être le fer-de-lance de la croissance d’Epic en Pologne », a déclaré Michal Staniszewski, directeur du studio. « La Pologne est une plaque tournante croissante pour les meilleurs talents en ingénierie dont nous avons besoin pour créer de nouvelles expériences de jeu incroyables pour les joueurs du monde entier. » « Depuis plus de vingt ans, l’équipe de Plastic développe certains des projets les plus ambitieux et les plus prometteurs de la scène démo », a déclaré Hector Sanchez, responsable d’Epic Games Publishing. « C’est un groupe incroyable de talents qui ont créé des expériences qui définissent des genres et qui sont à la pointe des avancées technologiques, repoussant le matériel dans ses limites d’une manière magnifiquement artistique. Nous ne pourrions pas être plus heureux de les avoir dans notre équipe et de soutenir leur croissance chez Epic. »

Voilà qui annonce du bon pour les amateurs d'aventures originales, même s'il faudra certainement attendre quelque temps pour voir du concret déboucher de cette initiative.

