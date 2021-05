Lightforge Games : un nouveau studio monté par des anciens d'Epic et Blizzard, un RPG « social multiplateformes » en développement

Les studios d'aujourd'hui feront les jeux de demain. Et dans les années à venir, nous pourrons visiblement compter sur Lightforge Games, une entreprise qui annonce son existence cette semaine. L'équipe a été fondée par Matt Schembari, Dan Hertzka, Nathan Fairbanks, Glenn Rane et Marc Hutcheson, désormais rejoints par 6 développeurs chevronnés : ils sont passés par Epic, Blizzard, Riot, BioWare ou encore Zenimax Online et ont travaillé sur des projets de la trempe de Fortnite, World of Warcraft, Diablo III, Star Wars: The Old Republic, Hearthstone, StarCraft 2, Overwatch, The Elder Scrolls Online...



Et ensemble, ils veulent désormais révolutionner « la façon dont les RPG sont joués », en développant un jeu vidéo social multiplateforme « où les joueurs ont le pouvoir de créer des mondes et de raconter des histoires avec une liberté sans précédent ». À noter que Lightforge Games n'aura pas de bureau attitré et œuvrera en télétravail jusqu'à nouvel ordre. Et il pourra compter sur 5 millions de dollars investis par Galaxy Interactive, NetEase Games, Dreamhaven, Maveron, 1UP Ventures et d'autres pour débuter ses activités.

« Nous aimons tous les jeux hautement sociaux et créatifs, et nous aimons particulièrement les jeux où les joueurs conduisent le récit », a déclaré le PDG Matt Schembari. « Nous cherchons à combiner des éléments de Minecraft ou Roblox avec ceux des RPG sur table pour former une nouvelle façon de jouer à des jeux de rôle. Compte tenu de nos antécédents, créer un jeu qui cherche à révolutionner les RPG était un choix évident. » « Nous construisons un studio pour le long terme où l'empathie pour les joueurs et les développeurs est au cœur de tout ce que nous faisons. Construire une entreprise entièrement à distance permet à chaque membre de l'équipe de vivre là où est le mieux pour sa situation de vie », a ajouté Matt.

Le studio aura-t-il le savoir-faire pour proposer le Fortnite ou le Roblox des jeux de rôle ? Prévoit-il de proposer une expérience sandbox créative où nous pourrions concevoir notre propre aventure ? Affaire à suivre.

