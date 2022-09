Battlefield : Electronic Arts confirme le développement d'un nouveau jeu avec une campagne solo par Ridgeline Games, studio de Marcus Lehto

Après l'échec de Disintegration, Marcus Lehto, pilier derrière le succès de la franchise de Halo, a vite rebondi en ouvrant un nouveau studio sous le giron d'Electronic Arts à Seattle. Une offre d'emploi avait laissé entendre que son équipe plancherait sur un jeu solo dans l'univers de Battlefield et, oui, c'est bien cela que confirme EA aujourd'hui.

Le studio de développement de Marcus Lehto s'appellera donc Ridgeline Games, et après avoir aidé un peu aux mises à jour de Battlefield 2042, il va concentrer sur « le développement d'une campagne narrative se déroulant dans l'univers de Battlefield ». Ce projet s'ajoute à la création d'une nouvelle « expérience » par Ripple Effect et celle de Battlefield Mobile par Industrial Toys, sans oublier les futurs DLC de BF 2042 en production chez DICE.



« C'est un grand honneur d'avoir l'opportunité de collaborer avec DICE et Ripple Effect et de diriger la barque pour élargir les opportunités d'histoire, de narration et de développement de personnages dans la série Battlefield », a déclaré Lehto, directeur du jeu et responsable de Ridgeline Games.

« Nous continuons à investir dans l'avenir de la franchise en apportant de nouveaux talents et perspectives », a déclaré Vince Zampella, fondateur de Respawn et responsable de la franchise Battlefield. « Avec Marcus et son équipe de Ridgeline Games rejoignant l'équipe mondiale de classe mondiale que nous avons déjà en place, Battlefield est dans la meilleure position pour réussir. »