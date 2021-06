Deviation Games : un nouveau studio par des anciens de Treyarch présenté, un partenariat avec PlayStation déjà signé

Sony Interactive Entertainment compte bien évidemment sur ses PlayStation Studios pour assurer son avenir : ils développent actuellement plus de 25 jeux pour les PS5 et PS4. Mais le constructeur aime actuellement aussi signer des partenariats avec des équipes externes, comme Haven de Jade Raymond ou Firewalk. Le Kickoff Live! du Summer Game Fest a levé le voile sur une autre collaboration du genre.

Deviation Games a été fondé en toute discrétion au début d'année, et a donc eu droit à son introduction officielle ce soir. Le studio est dirigé par Jason Blundell, ancien codirecteur de Treyarch, et Dave Anthony, qui était producteur principal sur les 2 premiers Call of Duty: Black Ops. Ensemble, ils vont donc créer une « toute nouvelle franchise » pour SIE, dont nous ne savons pas grand-chose.

L'année dernière a été comme des montagnes russes pour notre nouveau studio, qui a dû recruter bon nombre de développeurs talentueux au beau milieu de la pandémie et des confinements. C’était une aventure incroyable, et il est temps désormais d’entamer le prochain chapitre ! Aujourd’hui, nous sommes ravis de vous annoncer un nouveau partenariat pour Deviation Games, qui collaborera avec Sony Interactive Entertainment sur le développement d’une toute nouvelle franchise.

Depuis que mon partenaire Jason Blundell et moi nous sommes rencontrés il y a plusieurs décennies de cela, nous avons souvent rêvé de créer notre propre studio, de concevoir des jeux à notre manière avec une équipe de développeurs partageant la même vision, et de bâtir une communauté capable de tisser des liens durables. Aujourd’hui, ce rêve est devenu réalité. Nous sommes heureux de nous voir offrir une opportunité aussi incroyable. Jason et moi allons pouvoir créer quelque chose de toutes pièces et innover sans crainte, afin de bâtir une communauté et un héritage extraordinaires.

Nous nous considérons comme des Déviants, dans le bon sens du terme. Jason le décrit ainsi : « Cette idée de la déviance se rapproche du concept de renaissance spirituelle. Les personnes dites déviantes ne sont pas seulement passionnées par leur discipline, elles s’intéressent un peu à tout. Nous pensons que c’est ce qui rend notre studio, sa culture, son équipe et ce projet aussi spéciaux et aussi uniques. Je sais d’expérience que les jeunes studios ont besoin d’un soutien inébranlable pour prospérer. Nous avons donc une chance inouïe de signer un partenariat avec PlayStation pour notre tout premier jeu. Comme vous le savez tous après vous être émerveillés devant le catalogue PlayStation Studios, ils connaissent la recette des jeux d’exception. Un tel soutien nous permet d’entrevoir un avenir radieux. »

Je sais ce que vous vous dites en lisant ceci. Quel genre de jeu développons-nous, au juste ? Depuis combien de temps travaillons-nous dessus ? Est-ce un jeu narratif ? Est-il multijoueur ? En co-op ? Tout ça et plus encore ? Quand sortira-t-il ? Je peux d’ores et déjà vous confirmer que le développement est en cours, mais il est un peu tôt pour entrer dans les détails. Nous nous inspirons de ce que nous avons appris au cours de toutes ces années passées à créer des jeux, mais nous souhaitons également offrir une expérience rafraîchissante et novatrice que vous n’avez encore jamais vue. Nous ne cachons pas notre grande ambition. Nous voulons créer un jeu vaste, au contenu riche et ultra-dynamique, mais restons-en là pour le moment. Nous devrions pouvoir vous en dire plus très prochainement.

Aujourd’hui, je suis là pour vous dire de garder un œil sur nous. Nous avons recruté de nombreux talents dans le monde entier, nous sommes plus de 100 Déviants et notre communauté grandit vite. Nous pouvons aussi compter sur le soutien exceptionnel de SIE.

Un petit message à nos fans, en particulier ceux qui ont suivi nos projets précédents : merci à tous pour votre soutien, surtout dans cette nouvelle aventure que nous commençons. Restez à l’écoute et suivez les réseaux de notre studio pour ne rien manquer. Nous allons sans doute faire profil bas quelque temps, mais la prochaine fois, nous vous en dirons plus sur le projet sur lequel nous travaillons. Nous avons de quoi vous surprendre !