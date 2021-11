Fortnite : Epic Games rachète Harmonix, mais pas pour faire du Rock Band

Harmonix est un studio culte, développeur des premiers Guitar Hero puis de la saga Rock Band, des jeux de rythme très appréciés. Plus récemment, le studio a accouché de Fuser, un simulateur de DJ de festival qui accueille encore régulièrement des évènements. Mais voilà qu'Epic Games vient de racheter Harmonix.

D'emblée, Harmonix tient à rassurer les fans. Il va continuer de créer du contenu additionnel pour Rock Band 4 et organiser des évènements dans Fuser, ses jeux seront toujours disponibles sur Steam et les boutiques des consoles, mais il ne fabriquera pas de nouveaux instruments. Alors, à quoi va servir ce rachat ? Eh bien Epic Games explique que dans l'optique de créer son propre métavers, il va utiliser le savoir-faire de Harmonix pour « réimaginer comment la musique est vécue, créée et distribuée ». L'objectif est clair pour le studio : « développer des voyages musicaux et de gameplay pour Fortnite », tout en laissant Harmonix s'occuper de ses autres jeux.

Fortnite a déjà accueilli des concerts classiques sur la scène de son Battle Royale, mais les joueurs retiennent surtout l'expérience avec Travis Scott, Epic Games veut sans doute aller dans cette direction à l'avenir, croisons les doigts pour que Harmonix arrive à nous proposer quelque chose d'aussi marquant. En attendant de découvrir tout cela, vous pouvez retrouver des V-Bucks sur Amazon.