Fuser : un simulateur de DJ de festival annoncé par les créateurs de Rock Band et Dance Central

Harmonix est certes surtout connu pour ses séries Rock Band et Dance Central, mais il a multiplié les jeux autour de la musique au fil des années. Amplitude, A City Sleeps, Record Run ou plus récemment Twitch Sings, les développeurs ont touché à toutes les plateformes en déclinant leur passion.

Leur nouveau bébé vient d'être dévoilé, et il s'appelle Fuser. Le concept est très simple : nous plonger dans une expérience musicale sandbox immersive, où nous devons mixer des titres en direct pour satisfaire la foule d'un festival. En jouant avec les voix, les lignes de basse et les autres instruments, et surtout en enchaînant les titres au bon moment, nous devrons soulever le public avec des effets sonores en tout genre. Fuser sera jouable en solo en mode Campagne ou Freestyle, en multijoueur pour affronter ou collaborer avec d'autres joueurs, et nous pourrons partager nos sets avec la communauté en ligne. Plus d'une centaine de titres pourront être entendus, et 16 ont déjà été confirmés.

“In Da Club” - 50 Cent

“Bad Guy” - Billie Eilish

“(Don’t Fear) The Reaper” - Blue Oyster Cult

“Don’t Let Me Down” - The Chainsmokers feat. Daya

“Rock The Casbah” - The Clash

“The Rockafeller Skank” - Fatboy Slim

“Thunder” - Imagine Dragons

“Mi Gente” - J. Balvin & Willy William

“Born This Way” - Lady Gaga

“Old Town Road (Remix)” - Lil Nas X feat. Billy Ray Cyrus

“Good As Hell” - Lizzo

“Party Rock Anthem” - LMFAO feat. Lauren Bennett & GoonRock

“Stir Fry” - Migos

“Better Now” - Post Malone

“All Star” - Smash Mouth

“Regulate” - Warren G & Nate Dogg

Pour le moment, l'ambiance est plus proche d'une boîte de nuit géante que d'un Tomorrowland ou un Awakenings, mais la typologie de musiques évoluera peut-être d'ici le lancement. Fuser est annoncé pour l'automne 2020 sur PC, PS4, Xbox One et Switch, et sera édité par NCSoft. Et non, jusqu'à preuve du contraire, vos platines DJ Hero ne seront pas compatibles.