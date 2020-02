Final Fantasy XIV : bande-annonce et date de sortie pour Echoes of a Fallen Star, les trois prochains Fan Festival détaillés

Nous avions donc rendez-vous hier à 12h00 pour suivre la 57e Lettre du Producteur Live de Final Fantasy XIV, faisons donc le point sur ce qui a été dit et montré au sujet d'Echoes of a Fallen Star (Échos d'une étoile déchue), le patch 5.2 qui a été pour l'occasion été daté au 18 février. Évidemment, tout a commencé avec la diffusion de sa bande-annonce. Accrochez-vous, car elle envoie du lourd, avec le retour de visages et éléments scénaristiques bien connus (qui a dit Dalamud ?) !

Oui, le fameux deuxième costume de Zenos dans Dissidia Final Fantasy NT n'a finalement pas été créé juste pour le jeu de combat !

Mods et outils tiers, c'est NON pour Naoki Yoshida





Outre les digressions de Naoki Yoshida parlant de Nioh 2 ou Half-Life, nous avons d'abord eu droit à tout un discours sur le fait que certains joueurs utilisent des mods sur PC pour prendre des screenshots, ce qui est interdit. En plus d'un possible préjudice pour Square Enix, ils peuvent aller à l'encontre de la loi, certains montrant par exemple de la nudité. Eh oui, un Lalafell pourrait aisément être pris pour un enfant, vous comprenez donc le problème aux yeux de la justice... C'est pourquoi Naoki Yoshida s'est adressé à la communauté en lui demandant d'éviter de recourir à ces mods.

Les outils tiers ont aussi fait l'objet de cette longue discussion ayant duré pas loin de 40 minutes, leur utilisation allant là encore à l'encontre des conditions d'utilisation de FFXIV et pouvant donc entraîner des sanctions. Comme il est difficile pour l'équipe du jeu de fixer une limite entre ce qui est « acceptable » (intégration de Discord pour discuter, etc.) ou non, Yoshi P a simplement demandé que ce genre d'outil ne soit pas utilisé. Pour citer l'exemple donné, l'ajout d'un compteur de DPS n'aurait à priori rien de bien dangereux, montrant simplement une donnée non visible, sauf que cela pourrait entraîner du harcèlement envers les joueurs faisant de faibles dégâts. C'est pourquoi un analyseur de données ne sera jamais intégré au jeu, jugé comme trop toxique.

Le cas d'un outil posant automatique des marqueurs a lui aussi été bien détaillé. Il a tellement été pris au sérieux qu'à partir de la 5.2, il sera impossible de placer des marqueurs librement pendant un combat. À la place, jusqu'à 5 préréglages pourront être créés pour les différents contenus et utilisés avant un affrontement, avec 8 marqueurs au total, « 3 » et « 4 » étant ajoutés à « A », « B », « C », « D », « 1 » et « 2 ».

Un rapide tour des nouveautés de la 5.2





Bien, passons désormais aux nouveautés du patch 5.2 qui ont été détaillées. Lors du rappel des différents éléments constituant la mise à jour, il a été dit que les cinématiques de l'épopée seront un poil plus longues cette fois et qu'il vaudrait mieux ne rien avoir prévu d'autre le jour du lancement. Le donjon Anamnesis Anydre sera lui accessible seulement vers la deuxième moitié de l'intrigue. Le défi permettant d'affronter l'Arme Rubis se nommera Les Nuées de Brandons, jouable en Normal et Extrême, et aura son histoire liée à Gaius, qui continuera d'ailleurs dans les autres patchs 5.x. Ce ne sera pas le seul challenge, un autre au nom tenu secret devant être ajouté avec la 5.25, décrit comme extrêmement difficile.

Monde primitif Défis : Les Nuées de Brandons Lors de son combat contre une machine de guerre garlemaldaise au blindage couleur sang et aux griffes acérées, le héros d'Éorzéa devra non seulement faire face à cette nouvelle menace, mais aussi affronter un démon ressurgi de son passé.

Les quêtes de Raid d'Alliance seront ajoutées au mode New Game+ et le rang des Compagnies libres passera à 30. Du côté des jobs, il n'y aura pas énormément de changements, le plus notable concernant le Mage Rouge qui verra son DPS augmenté. Au contraire, l'Invocateur sera nerfé (son précédent buff était trop important) et servira de référence pour l'équilibrage en PvP. Quant au Samouraï, les charges de son Mokusô seront déplacées dans l'interface de job. En PvP, le Guerrier et le Moine seront aussi ajustés, tandis que le Danseur subira un nerf.

La nouvelle tribu ajoutée, les Qitari, proposera de nouvelles quêtes scénarisées pour les Disciples de la terre de niveau 70, à commencer par une explication pour laquelle nous ne les avions pas vus jusqu'à présent, leur habitat étant la Forêt de Rak'tika. Élément intéressant, à partir d'un certain point, il y aura un embranchement scénaristique, dont seul l'un des deux chemins pourra être emprunté, mais dont les récompenses ne diffèreront pas. Une nouvelle monture volante a d'ailleurs été montrée en action dans cet environnement, un Serpent marin de Ronka enfermé dans une sorte d'urne, à voir en page suivante avec d'autres clips.

Le JACTA Haute Voltige va de son côté recevoir une nouvelle épreuve se déroulant à la La cité croulante de Nym, et où la moindre chute se révèlera fatale, sans compter les pièges disséminés sur le parcours.

Après la pause, nous avons eu droit de découvrir Les Accords d'Éden, deuxième Raid de la série Éden où nous combattrons une sorte de fusion entre Ramuh et Ixion. L'interface a par ailleurs été masquée lors de ce passage, car elle révélait un élément lié soit à l'histoire ou au combat en lui-même. Il faudra prendre garde lors de cet affrontement, une chute pouvant vite survenir. Garuda et Ifrit s'inviteront aussi dans ce Raid, qui disposera de nouvelles mécaniques non présentes ailleurs, les designers des affrontements n'étant de surcroit pas les mêmes que ceux de l'Éveil d'Éden, bien plus facile, mais ceux à l'origine des versions Sadiques. Le personnage de Gaïa, imaginé par Tetsuya Nomura fera son apparition à cette occasion. Quelques modèles d'équipement du Raid ont aussi été montrés.

La pêche prend le large





Plus relaxant, la pêche en mer fait partie de ces contenus que l'équipe veut intégrer pour occuper les joueurs lorsqu'ils ont terminé toutes leurs tâches quotidiennes, mais ont encore du temps à passer en jeu. Cette activité sera accessible dès le niveau 1 de Pêcheur et un PNJ sera présent à Limsa Lominsa, permettant toutes les deux heures de monter à bord d'un navire au cours d'une fenêtre de 15 minutes. Deux zones de pêche seront accessibles, dont la Costa del Sol, avec chacune trois spots différents où le navire restera environ 7 minutes pour un total d'environ une demi-heure de temps de jeu en comptant les cinématiques, qui ne peuvent pas être passées. Une annonce retentira lorsqu'il ne restera plus beaucoup de temps avant de passer d'un spot à l'autre.

Dans cette instance possédant sa propre interface, il sera possible d'acheter des appâts et de l'équipement, d'y accéder seul ou en équipe, ou encore tenir des compétitions au sein d'une Compagnie Libre. Selon la météo, les poissons changeront, et chaque prise rapportera des points selon sa qualité, mais aussi en fonction des différentes espèces attrapées. Si l'un des 24 joueurs à bord remplit les bonnes conditions, tous les passagers auront une chance de faire une grosse prise. Par ailleurs, aucune pénalité ne sera appliquée dans le cas où nous devrions quitter la partie en cours de route, et nos points compteront tout de même. Enfin, cette fonctionnalité de pêche en mer sera améliorée dans les futurs patchs, avec davantage de trajets pour les navires, des « affrontements » avec les PNJ et bien plus.

La restauration d'Ishgard se poursuit





Les nouveautés pour la restauration d'Ishgard n'arriveront pas avant la 5.21, prévue pour sortir trois semaines après le patch 5.2, soit à priori le 10 mars. Parmi elles, nous retrouverons des recettes Expert demandant de bien réfléchir à toutes les étapes en amont pour ne pas perdre de matériaux inutilement. Le système de classement sera lui calculé sur une période de 10 jours à compter de son implémentation.

L'activité avait été introduite dans la 5.1 et les choses sérieuses vont enfin commencer à présent, avec les récolteurs qui joueront un rôle plus important dans le Diadème, repensé pour l'occasion. Naoki Yoshida est aussi revenu sur le fait que des joueurs d'autres mondes peuvent participer aux ALÉAs et s'est voulu rassurant en disant que plus d'étapes seront présentes durant la restauration, avec donc davantage d'opportunités de prendre part à un ALÉA. Les mobs du Diadième n'attaqueront plus comme déjà évoqué, mais seront toujours présents pour servir de matériaux. En remplissant une jauge à force de récolter, une action spéciale permettra de les tuer à coup de canon laser !

Une nouvelle monture volante pourra être obtenue par le biais de la restauration et différentes récompenses aléatoires via les tickets Kupo Fortune. Petit détail amusant, une emote montrant notre avatar mangeant du pain sera accessible de cette manière.

Autres petits détails





De nouveaux plans pour crafter des outils légendaires Cielacier pourront également être obtenus, qui pourront être améliorés au fil des patchs. Plus drôle, nous avons eu droit à tout un passage concernant le parapluie, qui sera ajouté à la barre d'action à l'instar des montures dans la partie Extra. Si jamais de nombreux accessoires du genre devaient faire leur apparition, ils auraient droit à un menu spécial nommé Ombrelle, identique à ce qui se fait pour les montures. Point assez intéressant et technique, une donnée de jeu fait qu'une ombre est créée sous le personnage qui tient un parapluie. Pour le moment, ce type d'objet ne pourra être obtenu qu'en récompense, bien que le contenu n'ait pas été spécifié.

Enfin, si auparavant l'objet converti en matéria était détruit une fois les 100 % de Symbiose atteints, ce ne sera plus le cas, mais il repassera à 0 % à la place. Quant aux demi-matérias, Yoshi P conseille de les vendre avant l'arrivée de la 5.2, car leur prix va changer.

Une plongée dans l'histoire des Hrothgars





Le patch 5.25 ajoutera une nouvelle série de quêtes d'amélioration d'équipement, dont le nom français sera Garde-la-Reine (Save the Queen: Blades of Gunnhildr en anglais). Il sera nécessaire d'avoir achevé les quêtes de Retour à Ivalice avant de pouvoir prendre part à celles-ci, le scénario étant lié et là encore écrit par Yasumi Matsuno.

Nouvelle instance Nouvelle saga d'armes ultimes : Garde-la-Reine Un vent d'insurrection souffle sur Bozja, un petit pays du continent septentrional d'Ilsabard. Voilà longtemps que Garlemald l'a assimilé en tant que province, mais le peuple de cette nation fondée par les fiers Hothgars n'a pas dit son dernier mot. Galvanisés par les victoires successives de Doma et d'Ala Mhigo sur l'Empire, les Bozjiens ont vu naître dans leur cœur un rêve d'indépendance, un rêve que seul le retour d'armes légendaires saura concrétiser.

La première partie se focalisera sur le scénario avec la 5.25, avec un boss à abattre, et permettra d'obtenir l'arme de base, ce qui ne sera pas trop compliqué. La suite n'arrivera pas avant la 5.35, qui disposera d'une nouvelle zone instanciée, mais il ne faut pas pour autant comparer ça à Eurêka malgré son influence.

Fan Festival 2020-2021





Comme annoncé lors de la précédente Lettre du Producteur Live, c'est en fin d'année que débutera la nouvelle série de Fan Festivals en Amérique du Nord, au Japon et en Europe. Les villes d'accueil ont donc cette fois été dévoilées ainsi que les dates :

Les 6 et 7 novembre 2020 : Final Fantasy XIV Fan Festival à San Diego au San Diego Convention Center ;

: Final Fantasy XIV Fan Festival à San Diego au San Diego Convention Center ; Les 19 et 20 décembre 2020 : Final Fantasy XIV Fan Festival à Nagoya au Aichi Sky Expo ;

: Final Fantasy XIV Fan Festival à Nagoya au Aichi Sky Expo ; Les 20 et 21 février 2021 : Final Fantasy XIV Fan Festival à Londres au ExCeL London.

La capitale anglaise n'a beau plus faire partie de l'UE, tous les fans européens du jeu s'y réuniront quand même, Brexit ou pas ! Les deux autres évènements sont eux sous le signe du changement, puisque seul Las Vegas avait jusqu'alors accueilli ce genre de rassemblement, de même pour Tokyo avec le Japon. Les raisons en sont différentes dans les deux cas. Pour l'Amérique du Nord, il s'agit d'une question de place, ce nouveau lieu permettant de recevoir environ le double de personnes. Quant à l'Archipel, les Jeux olympiques de Tokyo ont modifié le calendrier de pas mal de sociétés, limitant les disponibilités. En plus, l'Aichi Sky Expo est environ 1,5 fois plus grand que le Makuhari Messe.

Parmi les annonces annexes, Final Fantasy XIV sera présent à la PAX East fin février avec un tee-shirt « I beat » de l'Arme Rubis à remporter lors d'un Battle Challenge. Un rassemblement de fans est également prévu à cette occasion, Naoki Yoshida faisant le déplacement. Le groupe The Primals sera lui en concert à Tokyo les 14 et 15 avril. Enfin, plus insolite, le Royal Park Hotel Iconic Tokyo Shiodome va redécorer certaines de ses chambres du 15 mars au 30 juin aux couleurs d'Il Mheg, qui seraient déjà complètes.

Pour terminer, la maintenance pour la mise à jour 5.2 apportant Echoes of a Fallen Star ne devrait pas durer 24h, plus de détails seront donnés avant son arrivée dans les prochains jours. Vous pouvez retrouver la bande-annonce japonaise en troisième page avec plusieurs visuels officiels en top qualité.