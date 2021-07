Final Fantasy XIV: Endwalker, une incroyable bande-annonce et une date pour le benchmark PC, les nouveaux sets d'armure dévoilés

Comme nous vous le disions hier, la 65e Lettre du Producteur Live a eu lieu ce samedi matin à l'occasion du nouveau live de 14 heures organisé par Naoki Yoshida et ses équipes, où Toshio Murouchi nous a sorti son plus beau costume ! Si peu de nouveaux détails ont été abordés, puisqu'il s'agissait avant tout d'un récapitulatif des keynotes dans la première partie, nous avons été accueillis par une bande-annonce grandiloquente pour le benchmark PC de l'extension Endwalker, à admirer sans modération.

Vous pourrez télécharger ce benchmark pas plus tard que ce dimanche 11 juillet dès 9h00 pour voir si votre ordinateur est capable de faire tourner Endwalker sans souci. Le fichier sera apparemment bien volumineux. Bien entendu, même si les décors, ennemis et PNJ seront présents dans le jeu, ce qui est montré a purement été monté dans le seul but de tester les PC, rien de plus. Et à la différence des précédents benchmarks, la valeur pour être en « Extrêmement Élevé » est passée de 7 000 à 15 000 points. Il sera possible d'y créer notre avatar, dont un Viéra mâle, comme nous l'a montré Yoshi-P un peu plus tard durant la présentation et de le voir évoluer dans les cutscenes de cette démonstration, en plus de le sauvegarder pour l'utiliser à la sortie de l'extension. Notez que ces derniers sont plus petits que les femelles, c'est officiel. Afin d'encourage la communauté à essayer cette nouvelle race, une campagne sous forme de concours va être organisée jusqu'au 26 juillet, où il faudra prendre une capture d'écran de notre personnage Viéra mâle, ou le cas échéant du score obtenu suite au benchmark, ce qui est tout de même moins intéressant.

Endwalker sera l'extension avec le plus de cutscenes, de scènes doublées et tout simplement le volume de contenu le plus important. La Vieille Sharlayan y servira de hub à l'image de Cristarium, tandis que Radz-at-Han sera l'équivalent d'Eulmore. Plus intéressant, Naoki Yoshida a déclaré que les Guerriers de la Lumière étant gentils, ils ne peuvent s'empêcher d'aider à reconstruire en parlant de Garlemald et du fait que de nombreux joueurs ont demandé s'il y aura un équivalent à la reconstruction d'Ishgard. Reste à voir s'il a simplement dit ça pour titiller la communauté ou non. L'équipe a sinon fourni pas mal d'efforts pour la création des nouveaux donjons, qui pourront par la suite être explorés en mode Exploration. Quant au Raid Pandæmonium, il respectera la tradition avec une version normale et une en difficulté Sadique rendue disponible avec deux semaines d'écart entre les deux. Les joueurs devraient donc passer Noël devant leur écran !

Nous avons également eu un aperçu des ensembles d'armure spécifiques à chaque job préexistant, que vous pouvez voir en page suivante. Il a au passage été confirmé que de nouvelles coupes de cheveux seront ajoutées. Sinon, l'abaissement des valeurs de combat a été réexpliqué, exemples à l'appui pour bien faire comprendre le principe. L'augmentation des statistiques après le niveau 50 sera ainsi réduite. Pour autant, les ennemis seront affectés de la même manière que nous, donc s'il faut actuellement un niveau d'objet de 500 pour le terrasser facilement, il en sera toujours de même ensuite. En revanche, la différence entre un niveau d'objet de 500 et un de 530 sera moindre après ce changement, donc en combattant ce même ennemi avec un de l'équipement à 530, il y aura un changement notable rendant l'affrontement un poil plus long. C'est pour cela qu'un léger buff sera attribué en équipe réduite pour compenser. Au passage, Naoki Yoshida a plaisanté en déclarant que ce processus pourrait bien être répété à l'avenir puisque les valeurs continueront d'augmenter et qu'il veut poursuivre le jeu pour au moins 10 ans ! Quand nous voyons la longévité de FFXI, pourquoi pas après tout.

Concernant le housing, une loterie va être implémentée en supplément du système actuel de « premier arrivé, premier servi », qui nécessitera évidemment d'avoir rempli les conditions de vente pour participer (avoir un compte qui n'est pas en Essai gratuit et déposer la somme requise de gils). Autre changement à venir, des quartiers résidentiels pourront être entièrement dédiés aux joueurs solos ou aux Compagnies Libres selon le bon vouloir de l'équipe en fonction des serveurs et de sa population. Sinon, mauvaise nouvelle au sujet des voyages entre centres de données, ils seront tout d'abord limités par région, il ne sera ainsi pas possible pour les joueurs nord-américains d'aller côtoyer les Japonais.

Le planning des évènements, mises à jour et prochaines Lettres du Producteur Live a aussi été précisé jusqu'au début 2022. Concernant ces dernières, deux pourraient ne pas être suffisantes et une 68e serait alors rajoutée d'ici le lancement. Le nouveau mode PvP sera d'ailleurs présenté ultérieurement, sans doute à l'une de ces occasions. Pour le retour de la collaboration avec FFXV, tout le monde aura la chance de refaire les quêtes puisque la progression sera réinitialisée. En revanche, cela signifie également que pour accéder à la boutique, il faudra le terminer à nouveau même si vous l'aviez déjà complété. Et en comparaison avec Shadowbringers, les précommandes d'Endwalker sont 160 à 180 % plus nombreuses, signe que le jeu attire toujours plus de joueurs.

Planning des évènements et diffusions à venir

19 juillet : Festival du Gold Saucer

20 juillet : sortie du patch 5.58

13 août : Les Feux de la Mort

27 août : Fête de la Commémoration

13 septembre : évènement collaboratif avec FFXV, Le nocturne des héros

mi-septembre : « Media Tour » en ligne et 66e Lettre du Producteur Live (nouveautés des combats)

19 octobre : Collection Mog Mog

Début novembre : 67e Lettre du Producteur Live

19 novembre : Accès Anticipé à Endwalker

23 novembre : lancement d'Endwalker

30 novembre : Veillée des saints

15 décembre : Fête des étoiles

1er janvier 2022 : Fête de la transition

Lors de la deuxième partie avec Yosuke Saito et Yoko Taro venus parler de YoRHa: Dark Apocalypse (et rapidement de leur nouveau projet qui ne sera pas un jeu pour smartphones, ouf !), avec pas mal de spoilers à la clé, l'idée de continuer cette histoire a été évoquée, Naoki Yoshida ayant montré son intérêt, mais il faudra qu'un budget soit alloué pour concrétiser cela.

Enfin, du côté des produits dérivés, l'album Death Unto Dawn sortira le 15 septembre, vendu 39,99 € au format Blu-ray avec en bonus la mascotte Lyna, un catalogue répertoriant les objets de Shadowbringers va être disponible au Japon le 3 août et des statuettes Daruma vont pouvoir être précommandées, là encore uniquement dans l'Archipel. La chaîne de distribution Lawson s'est de son côté associée à Square Enix pour des nuggets de poulet, pourquoi pas après tout. Et si vous souhaitez revenir jouer, une campagne de connexion gratuite de 14 jours a lieu jusqu'au 23 août.

Et en bonus, le fameux costume de Toshio Murouchi, bien délirant il faut l'avouer !

La sortie de Final Fantasy XIV: Endwalker est fixée au 23 novembre 2021 sur PS5, PS4, PC et Mac. N'hésitez pas à jeter un œil à notre article dédié aux différentes éditions pour vous y retrouver. Plusieurs artbooks du jeu sont sinon en vente sur Amazon.

