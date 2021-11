Final Fantasy XIV: Endwalker, la sortie de l'extension est reportée, Zodiark apparaît dans l'épique et émouvant trailer de lancement !

Ce samedi à 3h00, Naoki Yoshida (producteur et directeur), Toshio Muroshi (global community producer) et Aimi Tokutake (traductrice) prenaient la parole à l'occasion de la 67e Lettre du Producteur Live de Final Fantasy XIV. Malheureusement, pas de bande-annonce pour débuter la diffusion, mais une bien triste nouvelle pour la communauté, celle du report du lancement de l'extension Endwalker, initialement prévu le 23 novembre (le 19 pour l'Early Access). Bon, il sera assez court et la décision n'a pas été prise à la légère et très récente, puisqu'elle date d'il y a une semaine à peine.

Ainsi, que ce soit pour la sortie à proprement parle ou l'accès anticipé, il faudra patienter deux semaines supplémentaires. Très ému, le producteur a expliqué longuement les raisons derrière ce léger report, qui va permettre à l'équipe de développement d'effectuer les derniers ajustements et contrôles d'assurance qualité nécessaires pour délivrer ce grand final à la saga d'Hydaelyn et Zodiark, un message ayant également été posté sur le Lodestone, que voici :

Tout d’abord, j’aimerais remercier toutes les personnes qui jouent à FINAL FANTASY XIV et attendent notre prochaine extension, Endwalker. Néanmoins, c’est avec de grands regrets que je dois vous apporter des nouvelles regrettables juste avant la date de sortie prévue, et j’aimerais que vous lisiez entièrement les lignes à venir.

Raisons du changement de planning

Le principal facteur à l'origine du changement de date de sortie est mon propre égoïsme en tant que directeur du jeu. Depuis que j’ai été placé à la tête du FFXIV original, j’ai poursuivi le développement et les opérations de FFXIV depuis les 11 dernières années en m’efforçant de garder l’équilibre entre ma position de producteur chargé de superviser le projet et de directeur en charge du développement. J’avais l’intention de travailler de la même façon à l’approche des étapes finales du développement d’Endwalker.

Comme je l’ai déjà mentionné lors d’interviews et d’émissions en direct, Endwalker sera l’extension la plus conséquente de l’histoire de FFXIV. Il s’agit d’une entreprise colossale, mais nous avons poursuivi le développement selon des plans qui devaient permettre de finir à temps pour la date de sortie initialement prévue, même s’il faut avouer que les délais allaient être très serrés.

Cependant, alors que nous approchions de la fin du développement et que je jouais à tout le contenu – les quêtes, les combats, et tout le reste – je n’ai pas pu me retenir de vouloir améliorer davantage la qualité du jeu, notamment parce que cette extension marque le premier point culminant des événements survenus dans FFXIV jusqu’à présent. Même en regardant au-delà d’Endwalker, l’histoire de FFXIV se poursuivra encore longtemps et nous espérons vous apporter toujours plus d’expériences agréables en jeu. Néanmoins, c’est précisément parce qu’Endwalker conclut cette première grande saga que j’ai senti que notre équipe devait se hisser aux « limites » que j’avais envisagées.

Le résultat de ceci est que nous sommes restés fermement résolus à ajuster les plus petites nuances et à nous assurer que l’intrigue couvre jusqu’aux plus petits détails de l’histoire vaste et complexe qui s’est déroulée ces 11 dernières années, depuis le FFXIV original, afin que chacun puisse être sûr de profiter pleinement de l’aventure d’Endwalker. Malheureusement, la conséquence en a été que nous nous sommes retrouvés dans une situation où nous avons dépassé sur le temps requis pour les contrôles finaux d’amélioration de la qualité, en raison du temps consacré aux améliorations supplémentaires.

Au rythme où allaient les choses, il y avait un plus grand risque d’atteindre la date de sortie sans assurer la qualité de la "stabilité", et c’est pour cette raison que j’ai décidé de repousser la sortie pour le moment. Comme nous prévoyons également une forte congestion dans tous les Mondes du jeu, j’ai estimé que même à cet égard, il ne serait pas juste pour nous de sortir l’extension sans une "stabilité" adéquate. Je suis sincèrement désolé.

Si je regarde ma propre carrière, je n’avais jusqu’à présent jamais reporté une date de sortie précédemment annoncée (même si j’ai une fois déplacé une sortie du printemps au début de l’été...) et, quand j’ai également pris en considération que de nombreux joueurs avaient déjà pris des dispositions telles que prendre des jours de congés pour se préparer à la date de sortie originale, j’étais incroyablement déchiré entre le fait de savoir si nous devions ou non réduire la taille de l’extension, ou même sortir le contenu de façon épisodique. Par conséquent, je vous demande humblement de me pardonner pour la décision que j’ai prise.

Remarques finales et regard vers le futur

Bien que nous ayons repoussé la date de sortie de deux semaines, je pense que nous avons réussi à dépeindre avec succès l’histoire d’Endwalker parce que nous nous sommes lancés dans ce long voyage pour développer et faire vivre FFXIV aux côtés des joueurs. Même si nous avons besoin d’un peu plus de temps avant la sortie de l’extension, soyez assurés que nous allons continuer à investir chaque once de notre force dans le développement et les opérations, afin d’offrir une aventure immersive à nos joueurs.

J’aimerais une nouvelle fois vous présenter mes plus sincères excuses pour les désagréments causés à nos joueurs et collègues à cause de mes propres manquements. Je vous prie de bien vouloir m’excuser pour cette décision.

Nous continuerons à faire tout notre possible pour vous offrir la meilleure expérience possible, non seulement dans Endwalker, mais aussi à travers les mises à jours et contenus futurs, pour regagner votre confiance petit à petit.

Naoki Yoshida

Producteur et directeur de FINAL FANTASY XIV