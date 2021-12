Final Fantasy XIV: Endwalker, Square Enix s'offre une reprise de Fly Me To The Moon par Sia pour le lancement de l'extension !

Square Enix et les collaborations musicales avec des stars internationales, ça ne date pas d'hier, surtout lorsque cela concerne la licence Final Fantasy. Ariana Grande avait ainsi proposé un remix de Touch it pour Brave Exvius, tandis que Katy Perry avait carrément sorti une chanson inédite pour le jeu, Immortal Flame. L'éditeur vient de remettre ça pour son MMORPG à succès FFXIV, comptant plus de 25 millions de joueurs inscrits et qui va accueillir dès ce vendredi l'accès anticipé à l'extension Endwalker. Si Shadowbringers avait eu sa publicité avec Tom Holland voulant devenir le Guerrier des Ténèbres, pour la 6.0, c'est carrément Sia qui nous fait nous envoler jusque sur la Lune !

L'artiste australienne interprète donc une reprise de Fly Me To The Moon, une chanson parfaitement raccord avec le thème de l'extension et qui est d'ores et déjà disponible sur les plateformes de streaming (Spotify, iTunes, Amazon Music...). Le clip de cette étonnante collaboration nous propose de revoir des passages des différentes cinématiques CGI diffusées au fil des années, mais aussi quelques plans inédits du plus bel effet, mettant en scène une Guerrière des Ténèbres et une représentation de Sia apparaissant telle une divinité.

L'accès anticipé à Endwalker débutera lui ce vendredi 3 décembre à 10h00 sur PS5, PS4, PC et Mac.

