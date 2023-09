Final Fantasy XIV bientôt en free-to-play ? Square Enix répond

Après un premier lancement raté en 2010, Final Fantasy XIV a eu droit à une nouvelle version Reborn trois ans plus tard, et c'est depuis un MMORPG incontournable pour les amateurs du genre. Le titre rencontre tellement de succès que c'est l'un des rares, avec World of Warcraft, à demander un abonnement mensuel, la concurrence optant pour le free-to-play ou le premium.

Certes, il y a la version d'essai, qui permet de découvrir Final Fantasy XIV jusqu'à un certain niveau et de parcourir quelques zones, mais plusieurs joueurs se demandent si le titre de Square Enix deviendra un jour free-to-play. Eurogamer a posé la question à Naoki Yoshida, directeur et producteur du MMORPG, et sa réponse ne laisse pas de place au doute :

Je pense que l'essai gratuit continuera à être étendu, mais nous n'avons pas l'intention de rendre le client lui-même gratuit pour le moment. Étant donné qu'une énorme quantité de temps et d'argent a été investie dans les contenus d'extension, les revenus provenant de la vente du contenu d'extension lui-même sont toujours très importants afin de continuer à réaliser des extensions à cette échelle. Nous souhaitons constamment viser le meilleur du côté commercial et continuer à créer beaucoup de contenu dont vous pouvez profiter.

Voilà, Final Fantasy XIV a donc un modèle économique parfaitement rôdé, les abonnements et les extensions servent à financer les nouvelles extensions, et ainsi de suite. Cela ne surprendra pas les joueurs du MMORPG, réputé pour ses extensions d'excellente qualité, et même les moins fortunés peuvent s'amuser avec la version d'essai.

Pour rappel, l'extension Dawntrail, attendue l'été prochain, permettra d'explorer gratuitement le contenu de Stormblood, tout en proposant une première grosse mise à jour graphique et du contenu scénarisé. Vous pouvez retrouver Final Fantasy XIV: Shadowbringers Complete Edition à 22,96 € sur Amazon.

