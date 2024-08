Final Fantasy: Brave Exvius, Square Enix signe la mort du RPG free-to-play, mais pas partout

Avec l'arrivée à la tête de Square Enix de Takashi Kiryu, la stratégie de la firme japonaise sur le plan vidéoludique a évolué pour ne plus autant se disperser sur des projets de moindre qualité, entraînant au passage des pertes colossales comme nous l'apprenions en avril dernier. Pour le moment, c'est surtout sur mobiles que nous avons pu ressentir les effets avec en début d'année la fermeture des serveurs de SINoALICE (Pokelabo), Dragon Quest Monsters Super Light qui avait tenu 10 ans, NieR Re[in]carnation (Applibot), Dissidia Final Fantasy: Opera Omnia (Team Ninja) après 7 ans d'activité, Fullmetal Alchemist Mobile à peine plus d'un an et demi après son lancement, puis avec Dragon Quest Champions (Omega Force) et Dragon Quest: Keshi Keshi! (NHN PlayArt)... L'an dernier, c'est Final Fantasy VII: The First Soldier (Ateam) qui y passait, entre autres. L'hécatombe se poursuit d'une certaine manière avec l'annonce de cette semaine, qui concerne un projet dont la longévité est également à saluer, Final Fantasy: Brave Exvius (Alim, Gumi pour la globale).

Lancé le 22 octobre 2015 dans l'Archipel, FFBE est clairement l'un des spin-offs de la licence dont l'univers est le plus développé avec quatre grandes saisons faisant office d'arcs narratifs (Lapis, Paladia, Expansion dimensionnelle et Levonia) et a connu bien des collaborations, dont certaines pour le moins étonnantes avec des artistes comme Ariana Grande. Alors que le jeu va perdurer au Japon et célèbre actuellement son 9e anniversaire, la version internationale va elle fermer ses portes d'ici quelques semaines. Le même cas de figure était arrivé en début d'année pour Dragon Quest Tact (Aiming). Comme annoncé au travers d'un message sur Facebook, c'est le 30 octobre 2024 que les serveurs globaux de Final Fantasy: Brave Exvius seront coupés.

Merci d'avoir joué à Final Fantasy: Brave Exvius. Nous avons le regret d'annoncer que nous avons pris la décision difficile d'arrêter le service de l'application Final Fantasy: Brave Exvius à compter du 30 octobre 2024 à 23h59 (PDT). L'équipe de développement de Final Fantasy: Brave Exvius s'excuse pour cette décision difficile, mais est sincèrement reconnaissante du soutien que nous avons reçu de nos joueurs. Depuis le lancement de Final Fantasy: Brave Exvius le 30 juin 2016, nous nous efforçons d'offrir chaque jour à nos joueurs une expérience de jeu incroyable et agréable qui pourrait dépasser la veille. Cependant, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il serait difficile de continuer à maintenir l'expérience de l'application et de mettre donc fin au service d'application. À l'approche de la fin du service de l'application, veuillez tenir compte des points suivants. Calendrier de fin de service Annonce officielle concernant la fin du service de l'application (cette annonce) - 29 août 2024 à 14h00 (PDT)

(cette annonce) - 29 août 2024 à 14h00 (PDT) Fin de la vente de Lapis (coïncidant avec l'annonce officielle) - 29 août 2024 à 14h00 (PDT). Vous pouvez continuer à utiliser les Lapis que vous détenez actuellement jusqu'à la fin du service de l'application.

- 29 août 2024 à 14h00 (PDT). Vous pouvez continuer à utiliser les Lapis que vous détenez actuellement jusqu'à la fin du service de l'application. Fin de la vente des packs (coïncidant avec l'annonce officielle) - 29 août 2024 à 14h00 (PDT)

- 29 août 2024 à 14h00 (PDT) Fin du service de l'application - 30 octobre 2024 à 23h59 (PDT). Les évènements en jeu sont programmés pour être continuellement mis à jour jusqu'à la fin du service de l'application. Une fois le service de l'application terminé, tous les comptes de joueurs seront supprimés. Nous espérons que vous continuerez à apprécier Final Fantasy: Brave Exvius jusqu'à la fin du voyage. 29 août 2024

L'équipe de développement de Final Fantasy: Brave Exvius

En juin, Gumi annonçait la suppression de 80 postes suite à d'importantes pertes financières sur son année fiscale (près de 37,8 millions de dollars). Les joueurs avaient eux remarqué la diminution de contenus ajoutés par rapport à la version japonaise depuis des mois et tout un tas d'autres décisions qui tuaient le jeu à petit feu. Ce n'est donc finalement pas si étonnant.

Comme toujours, la question de la préservation des contenus créés se pose au-delà de l'aspect purement mercantile. De plus, ce n'est évidemment pas rassurant pour les joueurs des autres productions mobiles de l'éditeur comme Octopath Traveler: Champions of the Continent, War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius et même l'encore tout jeune Final Fantasy VII: Ever Crisis.

Si la version japonaise va perdurer, la question est désormais de savoir jusqu'à quand ?Compte tenu de tout le contenu disponible, une déclinaison standalone de Brave Exvius sur consoles et PC serait clairement la bienvenue à l'avenir, voire pourquoi pas reprendre l'excellente idée du poisson d'avril de 2018 avec un projet plus ambitieux en 3D...

