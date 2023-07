Final Fantasy XIV : les premiers détails du patch 6.5 Growing Light présentés

La deuxième journée du Fan Festival 2023 de Las Vegas s'est ouverte avec la 78e Lettre du Producteur Live, qui pour une fois était donc traduite en anglais grâce à Kate Cwynar. Sans surprise, nous y avons découvert les premiers détails du patch 6.5, qui sera pour ne pas changer scindé en deux parties, la première prévue pour le début du mois d'octobre avant le Fan Fest de Londres et la deuxième pour la mi-janvier 2024 à la suite de celui de Tokyo. Elle se nomme Growing Light, dont l'intitulé japonais incorpore un jeu de mots en rapport avec Zero (littéralement « Le point de départ de la Lumière » et donc « Zero de la Lumière »), cette dernière étant importante dans l'histoire actuelle avec la lutte contre le Treizième Reflet.

De premiers visuels de la suite de l'Épopée ont donc été partagés (6.5 et 6.55), l'un avec Y'shtola posant aux côtés de Vrtra et un autre avec justement Zero, accompagnée de Ryne et de Meteor dans le Premier Reflet à Cristarium en face de la Tour de Cristal. Forcément, certains éléments vont se mettre en place pour nous mener à Dawntrail.

Les dernières Quêtes des tribus alliées (6.55) nécessiteront d'avoir au préalable achevé les principales issues des précédents patchs d'Endwalker avec les Loporrites (Rêves sans fin !), les Arkasodaras (La botte secrète de Kancana) et les Omicrons (Nos différences, notre chance), avec les Dernières Réminiscences transformées en hippodrome pour une course d'hippochars intersidérale.

La Tarufacture de Tataru (6.55) se poursuivra également, mais les deux visuels partagés ne nous apprennent vraiment rien, l'équipe n'ayant pas voulu spoiler. Nous y voyons simplement deux personnages discuter entre eux, pas de quoi nous avancer...

Du côté d'Hildibrand, le retour (6.55), les aventures délirantes d'Hildibrand, Brandihild et Godbert se poursuivront. Il sera d'ailleurs possible d'améliorer les Armes des Manderville auprès de ce dernier et Gerolt. Et, non, aucune erreur quant au visuel avec des images rémanentes de Godbert, c'est tout à fait volontaire de la part des développeurs et en lien avec l'histoire racontée. Les Outils des merveilles (6.51) pourront aussi être améliorés par les artisans, les visuels nous montrant Grenoldt et Mowen à Cristarium.

Le nouveau Donjon (6.5) se nommera Abîme lunatique (The Lunar Subterrane an anglais) et nous emmènera donc dans les souterrains de la Lune, mais laquelle ? Naoki Yoshida a ainsi déclaré que les blocs visibles sur le screenshot sont là pour nous donner un indice et que le décor changera drastiquement au cours de notre exploration.

En termes de Défis (6.5), le nouveau ajouté se nommera The Abyssal Fracture et nous opposera donc à Zeromus (Normal et Extrême), tandis que ce sera Le Réacteur de singularité qui sera repris en Irréel, face à Thordan. Pour ce dernier, l'équipe a bien pris soin d'étudier le placement des Tanks, s'efforçant de proposer une difficulté qui permette même aux joueurs n'ayant pas connu ce challenge à sa sortie de s'amuser.

La série de Raids en alliance, Le Mythe éorzéen, prendra fin avec la troisième partie nommée Thalie (6.5) où l'ultime énigme des Douze sera à résoudre pour déterminer l'avenir de l'humanité. Apparemment, les fans ont particulièrement bien apprécié les deux précédentes, en partie réalisées par les plus jeunes recrues de l'équipe, qui ont mis leurs efforts dans la création de beaux environnements.

Le système de Renforts (6.5) va être mis à jour pour y inclure La Cité engloutie de Skalla, L'Escarre et Les Ténèbres de Ghimlyt de Stormblood, permettant ainsi à tous les joueurs d'effectuer en solo l'ensemble des Donjons de l'Épopée depuis A Realm Reborn jusqu'à Endwalker inclus. Le visuel nous montre au passage Alphinaud et Arenvald combattant à nos côtés, ce que les développeurs souhaitaient proposer à l'époque et qui va donc enfin devenir une réalité.

Un nouveau Donjon à embranchements (6.51) va également être ajouté, jouable seul ou jusqu'à 4 joueurs, toujours avec une difficulté s'adaptant à la taille de l'équipe. Il nous emmènera sur l'Île d'Aloalo à l'inspiration polynésienne en compagnie de Matsya et ne nécessitera pas d'avoir terminé les Canalisations sildiennes et le Mont Rokkon pour en profiter. Sa variante en Donjon alternatif sera elle proposée en Normal et Sadique, jouable en équipe de 4 avec un parcours et des règles prédéfinis.

De légers ajustements des Jobs en PvE et PvP auront lieu, qui n'ont pas été précisés. La Saison 5 des Seuils de série débutera elle avec le patch 6.5, avec des mises à jour de l'interface et de la boussole pour Crystalline Conflict, ainsi que l'ajout d'une arène appelée The Red Sands. En revanche, il n'y aura pas de saison supplémentaire à ce moment-là, car la Saison 8 débutant le mardi 8 août sera prolongée jusqu'au patch 6.51. La raison en est simple, l'équipe n'a pas voulu proposer d'ajustements au dernier moment juste avant la compétition qui aura lieu au Fan Fest de Londres pour ne pas pénaliser les joueurs.

La Félicité insulaire (6.5) aura droit à des rangs, objectifs, zones de récolte, matériaux, objets, semis à planter et animaux à élever supplémentaires, avec notamment la possibilité d'installer du mobilier de jardin. L'audience a d'ailleurs fait savoir à Naoki Yoshida qu'une partie de la communauté aimerait une augmentation de la taille des pâturages, ce qu'il relayera à l'équipe. Et, oui, c'est bien un Morbol que nous pourrons domestiquer, pourquoi pas après tout... En guise d'ajout, des « Felicitous Favors » se débloqueront après avoir complété les nouveautés. Chamoiselle proposera alors des requêtes spéciales pour des objets d'artisanat, qui une fois accomplies nous feront obtenir des jetons à échanger contre des récompenses exclusives.

La collaboration avec Fall Guys (6.5x) a été rappelée, qui proposera des parcours au sein du Blunderdome du Gold Saucer, mais il faudra repasser pour plus de détails.

De nouvelles commandes spéciales sont sinon prévues auprès de Margrat (6.5), la « scientifique de Sharlayan qui a vraiment besoin de sommeil », l'équipe s'identifiant bien à son côté « acharnée du travail ». Les autres ajouts seront une fonction d'étherolyse consécutive pour les objets à collectionner, un indicateur vert dans le Carnet de pêche pour les poissons nouvellement acquis, la possibilité de ranger les objets optionnels dans le bahut personnel et la prise en compte du niveau du joueur au lieu de celui des objets pour les Missions aléatoires de Raids en alliance. Cette dernière nouvelle a d'ailleurs été fortement applaudie dans la salle.

Une option à activer servira à trier les points de téléportation en fonction des extensions, Yoshi-P s'étant d'ailleurs amusé sur scène à regarder combien d'icônes pourraient encore être ajoutées avant que l'interface ne doive être repensée, à savoir trois, ce qui laisse du temps. Enfin, la récompense pour l'obtention de toutes les montures des défis Extrêmes des patchs 6.x d'Endwalker a été dévoilée : un Bahamut portant un siège basé sur une illustration de Yoshitaka Amano.

Pour terminer, il a été rappelé que Stormblood intégrera l'essai gratuit de FFXIV et de la pub pour divers produits dérivés a été effectuée, comme les objets commémoratifs in-game du Fan Fest présents dans la boutique, dont vous pouvez voir les vidéos en page suivante. La monture Garlond GL-IS a d'ailleurs été pensée pour qu'Alpha reste bien sur son siège même lorsqu'un deuxième joueur est transporté. Un nouvel album intitulé Forge Ahead va donc sortir en fin d'année et les tableaux avec des illustrations du jeu vont être commercialisés en Amérique du Nord. Nous passerons sur la platine vinyle hors de prix, surtout en comparaison de son tarif japonais (le cours du yen étant extrêmement bas)...

Divers ouvrages sont d'ailleurs en vente sur Amazon, si vous ne souhaitez pas passer par la boutique de l'éditeur. Pour rappel, c'est lors de cette série de patchs que la version Xbox Series X|S sera lancée en bêta.

