Final Fantasy XIV : premiers détails et date de sortie du patch 5.5 Death Unto Dawn, et quelques nouveautés musicales

Ce week-end a été riche en annonces pour les fans de Final Fantasy XIV. Au cours de l'évènement spécial diffusé en direct sur la Toile et qui a pris la même forme que les habituelles keynotes, l'extension 6.0 Endwalker a été dévoilée, ainsi que l'un de ses deux nouveaux jobs, le Sage. Une version PS5 va de son côté bien voir le jour, tandis qu'un Fan Festival numérique aura lieu en mai. D'ici là, c'est le patch 5.5 qui viendra occuper la communauté et qui a commencé à se dévoiler à l'occasion de la 62e Lettre du Producteur Live.

C'est désormais une habitude, le scénario de l'Épopée 5.5 sera scindé en deux parties, dont la première arrivera le 13 avril, comme l'avait révélé un peu trop tôt Yosuke Matsuda, mais c'est le boss après tout. La deuxième arrivera fin mai, laissant ensuite place à une longue attente avant Endwalker prévu pour l'automne. Cette mise à jour se nommera Death Unto Dawn et servira à clôturer le scénario en cours tout en ouvrant la voie à l'arc de la 6.0, donnant un semblant d'introduction avant le Fan Festival, qui devrait donner quelques indices sur la partie 2. Pour le moment, nous savons seulement que bien des personnages principaux vont se réunir à Ala Mhigo. Un nouveau donjon sera ajouté avec cette mise à jour, Palgth'an, compatible avec le système d'Adjuration et dont l'ambiance n'est pas sans rappeler la 4.5...

Nous aurons également droit à de nouvelles quêtes pour les Chroniques d'une nouvelle ère avec la fin de la Complainte de Werlyt nous promettant un affrontement contre l'Arme Diamant dans le Défi The Cloud Deck (Normal et Extrême). Côté Raid en Alliance, le troisième et dernier chapitre de YoRHa: Dark Apocalypse a été teasé avec une drôle de capture d'écran montrant... une sphère. Quel sera son titre ? Yoko Taro réussira-t-il à effacer les données des data centers ? Le mystère demeure ! En revanche, nous savons qu'une quête hebdomadaire sera liée à l'activité, disponible une fois terminée. Les jobs vont eux subir quelques ajustements qui seront détaillés la prochaine fois, tandis que les joueurs PvP pourront obtenir de nouvelles récompenses dont le superbe ensemble ci-dessous.

Le scénario de Garde-la-Reine prendra fin avec l'ajout de la zone Zadnor qui proposera des adversaires « populaires » et une ultime étape permettra l'amélioration des armes de la Résistance une fois l'histoire achevée. À ce sujet, les joueurs ont apparemment été nombreux à ne pas bien comprendre les prérequis lors du lancement de la 5.45, les slides de la présentation devraient éclairer ceux étant dans ce cas. Et puisque débloquer Delubrum Reginae est devenu compliqué, de nouvelles récompenses vont être ajoutées pour inciter les joueurs à venir aider leurs camarades.

Un nouveau Défi irréel va venir remplacer Titan, mais l'identité du Primordial reste un mystère. Plus intéressant, les artisans vont avoir de quoi faire avec des recettes d'experts permettant d'acquérir des outils uniques et des Hauts Faits inédits. Les points de récolte seront eux visibles en ouvrant la carte via le menu dédié tandis que les poissons à relâcher disposeront d'une liste. Côté reconstruction d'Ishgard, les travaux étant terminés, les habitants d'Azurée célèbreront régulièrement cet achèvement. Des quêtes de livraison en lien avec ce quartier seront par ailleurs ajoutées.

Les joueurs de Triple Triad vont voir l'utilisation des cartes 4 étoiles être ajustée, de même que leur taux d'acquisition, tandis qu'une récompense mettra en avant le fait de posséder l'ensemble des cartes existantes actuellement, de nouvelles étant toujours ajoutées. Le mode Exploration de donjon sera étendu à toutes les instances de niveau 70, avec la possibilité de ne pas synchroniser les niveaux de job et d'objet, en plus de permettre d'utiliser les actions d'interprétation pour jouer de la musique. D'ailleurs, les bardes recevront un nouvel instrument et pourront en changer sans interrompre leur performance. Enfin, des indicateurs supplémentaires feront leur apparition lors de la pêche en haute mer et une monture exclusive sera offerte si nous parvenons à obtenir toutes celles des défis en lien avec Shadowbringers (5.x). Son apparence vaut visiblement la peine de se donner du mal !

Un dernier point a été fait au sujet du prochain Défi Fatal, qui aurait dû voir le jour avec ce patch 5.5, mais qui finalement ne débarquera pas avant la 6.1 ! Naoki Yoshida s'est d'ailleurs platement excusé pour cela. Il s'agit d'une recréation de la Guerre du chant des dragons, actuellement à 70 % de son développement et qui a pris du retard à cause de la pandémie et différents facteurs. La mise à jour 5.5 étant massive, le budget alloué à sa complétion n'a pas pu être obtenu, et il aurait sans doute fallu deux mois supplémentaires avant la sortie de l'extension pour le proposer ou alors cette dernière aurait pu être impactée en termes de qualité. En plus, il faut savoir que ce type de contenu extrêmement difficile nécessite un équilibrage bien particulier et diverses vérifications, ce que la situation actuelle vient encore compliquer. Les développeurs ont même proposé d'effectuer des heures supplémentaires, mais il a refusé, estimant que ce n'était pas le seul facteur impactant, et questionnant d'ailleurs le bien fondé de sacrifier le temps de quelqu'un pour cela.

La deuxième partie de la présentation après la pause a comme prévu fait intervenir Shôichi Matsuzawa, chef de projet principal, qui expliqué de quelle manière est planifié le contenu. Une longue partie en mode Téléshopping est ensuite venue conclure la diffusion, il faut dire qu'avec le Fan Festival, il y a eu pas mal de nouveautés de ce côté. Masayoshi Soken est ainsi venu présenter le 4e album de musiques arrangées faisant intervenir la pianiste Keiko et les Primals, Scions and Sinners, dont le clip Ultima a été dévoilé, ainsi que des passages de son making of lors du live, qui sera présent sur le Blu-ray. À la base, ce PV aurait dû utiliser des plans du FanFest, mais le résultat est tout de même particulièrement classe.

Autre nouveauté musicale, Untempered 2: Final Fantasy XIV Primal Battle Themes proposera les musiques jouées lors de ces redoutables affrontements, et il y aura même To the Edge sur l'un des deux disques ! L'illustration du coffret a été réalisée par l'illustrateur à l'origine d'Anima dans Endwalker, de toute beauté.

Actuellement, l'Édition complète de Final Fantasy XIV est en vente sur le PlayStation Store au prix remisé de 27,49 €. Des cartes PSN sont quant à elles disponibles sur Amazon.