Final Fantasy XIV : les premiers détails du patch 5.3 Reflections in Crystal communiqués, dont la refonte de la progression d'A Realm Reborn

Après Echoes of a Fallen Star paru en février et qui a comme d'habitude été complété par d'autres mises à jour, le patch 5.3 de Final Fantasy XIV est désormais dans le viseur. Pour autant, il faudra se montrer un peu plus patient que prévu, entre deux à trois semaines ou même un mois selon Naoki Yoshida, en cause le COVID-19 et le changement d'environnement de travail qu'il a occasionné. Pour autant, la 58e Lettre du Producteur Live s'est bien tenue cet après-midi.

Yoshida-san a d'abord pris la parole au sujet du COVID-19, évoquant notamment que les équipes font tout leur possible pour que le monde d'Eorzea reste opérationnel en cette sombre période. Il a ensuite expliqué la manière dont les développeurs travaillent à distance à partir de serveurs locaux dédiés et tout ce que cela implique. Bonne nouvelle d'ailleurs, les comédiens de doublage ont tous pu enregistrer leurs lignes de dialogues pour la 5.3. Nous avons ensuite eu droit aux premiers détails concernant Reflections in Crystal, qui marquera la fin de l'histoire de Shadowbringers ! Pas de panique, il y aura bien un patch 5.4 ensuite, mais qui sera le commencement d'une autre intrigue.

Pour prendre part à l'Épopée de la 5.3, il sera nécessaire d'avoir complété la série de quêtes de la Tour de Cristal, bien plus simple d'accès désormais qu'à l'époque, ainsi que la quête À chacun sa monture (My Little Chocobo). Un nouveau donjon sera ajouté, La Traversée de Norvrandt, qui supportera le système d'Adjuration, tandis que les Nains nous fourniront des quêtes tribales liées au crafting, mais ils ne seront pas localisés au même endroit qu'actuellement.

Les nouvelles quêtes de La Complainte de Werlyt vont cette fois être centrées sur le scénario avec une bataille importante, mais pas de défi. En revanche, il y en aura deux liés à l'intrigue principale, aux noms gardés secrets, car il s'agira de la bataille finale de Shadowbringers en Normal et Extrême. Côté Raid en alliance, YoRHa: Dark Apocalypse continuera avec la suite de La réplique de l'usine désaffectée, nommée La base militaire des Pantins (The Puppet's Bunker), qui introduira là encore de nouvelles mécaniques. Oui, l'illustration fait drôlement penser à la station spatiale de NieR: Automata, reste à savoir ce qu'elle ferait écrasée dans ce lieu...

Tout un tas d'ajustements sera effectué pour les jobs, que ce soit en PvE et PvP, et la Roulette Front inclura désormais toutes les campagnes du Front. Les armes du premier chapitre de Garde-la-Reine pourront quant à elles être améliorées et une nouvelle zone pouvant accueillir 100 joueurs sera ajoutée, avec des actions uniques lui étant propres, le Front sud de Bozja. À priori, cela ne pourrait arriver qu'avec la 5.35.

Les artisans et récolteurs vont eux bénéficier de commandes spéciales supplémentaires, comme le fait de pouvoir essayer une recette sans disposer des ressources nécessaires (de l'entraînement en gros) et d'en rechercher une à partir des matériaux de l'inventaire. Un nouveau client pour les livraisons spéciales et des modifications du système de collection sont également prévus. La reconstruction d'Ishgard va elle rentrer dans sa 3e phase, avec le retour du classement Azurée, permettant aux joueurs de haut rang de recevoir des titres et hauts faits. Les quêtes pour les outils Cielacier vont aussi se poursuivre avec de nouvelles améliorations.

La plus excitante des annonces est sans doute l'arrivée de la refonte du contenu d'A Realm Reborn déjà promise (jusqu'au patch 2.5), permettant une meilleure fluidité dans la progression en supprimant des quêtes inutiles (environ 13 %) et objectifs, ou en les déplaçant plus tard dans l'aventure. Le but est de permettre aux joueurs d'accédant plus rapidement à Heavensward, et d'éviter que certains arrêtent carrément le jeu après le contenu de la 2.1. Les quêtes déjà acceptées seront modifiées en conséquence lors de la mise à jour, et davantage d'XP et de meilleurs équipements seront donnés au cours du scénario, permettant même de dépasser le niveau 50 sans même s'attarder sur le contenu annexe. L'équipe de développement prévoit d'en faire de même à l'avenir pour toutes les autres extensions afin que les quêtes secondaires servent à monter les autres jobs.

Autre grosse nouveauté liée aux zones de jeu d'A Realm Reborn, il sera possible d'y voler à partir de la 5.3 ! Il faudra au préalable achever la quête L'Ultima Arma pour en profiter, rendant obsolète celle qui permettait à notre Chocobo de voler, qui sera donc supprimée. La partie sonore connaîtra des modifications en conséquence, mais pourrait demander quelques correctifs par la suite. En revanche, pas de plongée avec nos montures dans ces anciens lieux.

Un niveau de défi Irréel permettra de combattre d'anciens Primordiaux dont le niveau sera ajusté à 80, alors que jusqu'à présent, c'était le notre qui diminuait le temps de l'affrontement. Ils seront ajoutés temporairement à raison d'un affrontement par patch, Shiva étant la première sur la liste. En venant à bout de ce redoutable adversaire, un mini-jeu sera accessible une fois par semaine, le Touché-tourné, dont les récompenses varieront en fonction de nos performances.

Enfin, parmi les diverses autres petites nouveautés, notons qu'un groupe pourra en rejoindre un autre via la recherche d'équipe (avec un filtrage par job), le système de visite de monde sera utilisable en étant dans un groupe intermonde, de nouveaux chapitres seront ajoutés au New Game+, davantage de vendeurs auprès desquels l'échange de jeton sera possible vont être placés dans les principales villes, et les ombrelles auront droit à un menu dédié.

En revanche, aucune date n'a été donnée pour l'arrivée de ce patch 5.3, car elle n'a pas encore été fixée en raison de la situation actuelle. De toute manière, nous avons le temps, car plus de détails sur cette mise à jour devront d'abord être donnés dans la prochaine Lettre Live, en plus de la traditionnelle bande-annonce. Le reste de la diffusion après la première pause nous a montré Naoki Yoshida visitant le serveur Ultima avec son personnage pour jouer avec la communauté, avec justement les instances de la Tour de Cristal, l'occasion de faire découvrir les stratégies à adopter aux novices, puis un petit tour dans la demeure d'un joueur. Vous pouvez retrouver la fin avec la vidéo ci-dessous, en attendant une rediffusion complète.

Jeudi prochain, vous pourrez découvrir un épisode bonus de la série de making of revenant sur la création de Shadowbringers, cette fois dédié à YoRHa: Dark Apocalypse. Si vous souhaitez voir Yoko Taro, Yosuke Saito et Naoki Yoshida discuter de la naissance de cette collaboration, cela devrait vous intéresser. Bien entendu, nous partagerons la vidéo en temps voulu.

Pour terminer, vous pouvez actuellement bénéficier d'une campagne de connexion gratuite de 192h (8 jours) maximum si vous n'avez pas souscrit d'abonnement depuis au moins 30 jours et possédez déjà un compte de service, le tout jusqu'au dimanche 17 mai à 16h59. Par ailleurs, les différentes éditions de Shadowbringers et de l'Édition Complète sont actuellement à -50 % sur le PlayStation Store jusqu'au 30 avril, de quoi passer le temps durant le confinement !