Final Fantasy XIV : mode d'exploration de donjons et premiers détails du patch 5.4 Futures Rewritten dévoilés, un point sur la compatibilité PS5

Comme prévu, la 60e Lettre du Producteur Live a été diffusée ce vendredi, servant évidemment à présenter une partie du contenu de la mise à jour 5.4 de Final Fantasy XIV. Mais avant ça, c'est un résumé d'une vingtaine de minutes du patch 5.35 qui a été fait, rappelant les grandes lignes du Front sud de Bozja, l'ajout d'amélioration aux armes de la Résistance et outils Cielacier et de nouveaux secteurs de logement. Quelques visuels des sets d'équipements pouvant être obtenus ont eux été montrés.

Un patch 5.4 généreux





Ce nouvel ajout majeur se nommera donc Futures Rewritten et sortira début décembre ! La 5.41 est elle prévue pour janvier à priori, il faut bien que les développeurs puissent se reposer durant les fêtes après tout. En plus de la suite du scénario, ou plutôt un nouveau départ maintenant que Shadowbringers est achevé, nous pourrons découvrir un donjon inédit nommé Atelier abandonné de Matoya (Matoya's Relict en anglais), compatible avec le système d'Adjuration. La question reste donc de savoir quelle Matoya est concernée... Un artwork donnant une idée de l'atmosphère de ce donjon a lui été montré.

La suite de La Complainte de Werlyt est aussi prévue, avec le Défi Arme Émeraude en Normal et Extrême lui étant lié. La suite et fin de la série de Raids à 8 joueurs Éden nécessitera d'avoir complété le scénario de l'Épopée 5.3 et se nommera La Promesse d'Éden, mettant toujours en scène Gaia et Ryne, avec des difficultés Normal et Sadique. Bien qu'un rappel du contenu de Garde-la-Reine à paraître ait été fait, c'est déjà le suivant qui été évoqué, avec toujours Yasumi Matsuno au scénario. Un nouveau contenu multijoueur y sera introduit, Delubrum Reginae, avec deux modes de jeu (Normal à 24 joueurs, assez accessible, et Sadique pour 48 demandant plus d'organisation), qui se situe dans la lignée de l'Arsenal de Baldesion et arrivera avec 5.45.

Les disciples de la main vont eux bénéficier d'ajustements de leurs actions les moins utilisées et de nouvelles conditions de crafting pour les recettes d'expert ajoutées à partir de la 5.4, tandis que ceux de la terre auront droit à une refonte du système et de l'interface de récolte, les statistiques comme la Perception influençant davantage les chances d'obtention du matériau désiré. Les indicateurs de hauteur déjà présents pour les quêtes vont eux être étendus aux points de récolte. Les Pêcheurs ne seront plus obligés d'utiliser Yeux de poisson, dont l'effet ignorera le temps requis pour attraper le poisson, le but étant d'attirer plus de joueurs à participer à cette activité. D'ailleurs, de nouvelles routes pour la pêche en mer vont être ajoutées, avec plus d'objectifs de mission rapportant des points et un système pénalisant les joueurs souhaitant rembarquer après avoir abandonné un voyage.

Le Mage Bleu va lui voir son niveau maximum passer de 60 à 70, avec de nouveaux sorts et de l'équipement exclusif pour l'occasion, tandis qu'une refonte du Moine, déjà évoquée, sera effectuée. Vitesse de l'éclair sera ainsi modifié en Trait dont le niveau augmentera avec le nôtre, et les compétences associées retravaillées, avec le retrait de la nécessité de les stocker en combat. Le but des développeurs est de conserver le côté « tout le temps occupé » en jouant ce job, sans le stress lié au maintien de Vitesse de l'éclair.

La reconstruction d'Ishgard entrera de son côté dans sa quatrième et dernière phase avec la mise à jour 5.41. Pour ne pas changer, il y aura un nouveau classement, les mêmes titres, mais de nouveaux Hauts-Faits, et une autre série d'amélioration des outils Cielacier. Pour honorer les joueurs, un monument commémoratif sera bâti, mettant en scène la classe ayant le plus participé.

Un nouveau Défi Irréel prendra la place de celui avec Shiva et la chasse au trésor nous fera plonger encore plus profondément dans Lyhe Ghiah. Le Triple Triad disposera d'une révision de ses règles et d'une interface améliorée pour une meilleure compréhension, en plus de l'organisation de tournois à 8 joueurs à durée limitée via l'outil de mission, et de la possibilité de jouer avec des cartes attribuées aléatoirement pour former un deck. Un système de match rapide va lui être ajouté au Mahjong domien (Tonpusen) et l'interface ajustée, l'engouement étant apparemment présent côté joueurs au point que certains se réunissent dans FFXIV pour y jouer et organisent des lives. Sinon, le violon intégrera la liste des instruments pour les interprétations, plusieurs tentatives de sertissage de matérias pourront être effectuée à la suite jusqu'à la réussite, mais sans possibilité de stopper le procédé en cours, et le chat permettra de lier des quêtes, des points d'interrogation étant mis si nous ne l'avons jamais faite pour éviter de se faire spoiler.

Jouabilité sur PS5 et mode d'exploration de donjons





Avec l'arrivée de la next-gen, un point a également été fait sur la PS5. Alors, non, pas encore d'annonce d'une version dédiée à la console pour le moment, mais une compatibilité évidente avec la console est bien prévue. Vous pourrez donc continuer à jouer à FFXIV sur cette nouvelle plateforme avec votre copie de jeu actuelle, avec des temps de chargement bien plus rapides et l'utilisation de l'affichage PS4 Pro en jeu.

La deuxième partie du live a été dédiée à Kei Odagiri, l'un des designers de l'interface utilisateur. Son rôle est évidemment de créer l'IU des différentes fonctionnalités du jeu, mais aussi de donner son avis sur les idées des autres développeurs. Plusieurs exemples de ce dont il est responsable ont d'ailleurs été montrés pour bien illustrer son travail. Par exemple, il a conçu le JACTA As de l'air du Gold Saucer. D'ailleurs, l'équipe IU est aussi bien composée d'artistes, que de programmeurs et designers, ce qui aurait suffi à une époque pour réaliser un jeu à eux seuls comme il l'a déclaré.

Mais le plus intéressant a tout de même été l'annonce du mode Exploration pour la mise à jour 5.4. Grâce à lui, nous pourrons utiliser nos montures, mascottes et accessoires de mode dans les donjons que nous avons terminés, mais seuls ceux de Shadowbringers dans un premier temps afin d'assurer un résultat qualitatif. Pour cela, ils seront vidés de leurs mobs, mécaniques et trésors, le but étant de pouvoir s'y balader tranquillement. Nous pourrons également y placer des mannequins d'entraînement pour effectuer des actions telles que les Transcendances et ainsi prendre de beaux clichés. D'autres questions de la communauté ont été adressées, la plupart par la négative, mais sachez qu'une fonctionnalité de slow motion lors de la prise d'un screenshot en pleine action a été à l'étude, mais mise en pause en raison des problèmes qu'elle engendrait. L'équipe, qui recrute, a encore quelques idées en stock pour la Gpose, mais elles sont encore à un stade assez peu avancé pour en parler. Naoki Yoshida a d'ailleurs avoué que de nombreux joueurs ne savent pas comment l'option fonctionne ou ne sont pas à l'aise avec, comme lui. Enfin, une nouvelle apparence pour l'IU a été montrée, bien old school.

RIP Fan Festival





Un rapide point concernant la série de Fan Festival 2020-2021 a été fait et, malheureusement, ils sont désormais tous annulés. En revanche, un évènement en ligne aura lieu en février 2021 pour dévoiler de nouvelles informations, comprendre par là présenter l'inévitable extension 6.0. Un live de 14 heures aura lieu à sa suite le même jour. Un Fan Festival sur deux jours entièrement sur la Toile est lui envisagé, qui serait alors global. Évidemment, ça n'aura jamais la même saveur qu'un rassemblement IRL...

Sinon, une nouvelle fonctionnalité sera lancée la semaine prochaine sur le Lodestone, permettant de trouver facilement une Compagnie Libre et des Linkshells. Les utilisateurs pourront obtenir des feux d'artifice à l'occasion d'une campagne de lancement. Et côté merchandising, notons l'annonce d'impressions sur toiles dont la qualité explique le prix élevé de 33 000 ¥ par pièce. Ces œuvres d'art reprenant des illustrations bien connues des joueurs verront le jour au Japon dès le 4 décembre, et par la suite dans le reste du monde.

