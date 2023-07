Final Fantasy XIV enfin annoncé sur Xbox Series X et S, une bêta ouverte déjà prévue

En guise de conclusion de la keynote du Fan Festival 2023 de Las Vegas, qui a servi à dévoilé l'extension 7.0 Dawntrail de Final Fantasy XIV, c'est une annonce longtemps attendue par une partie des joueurs qui a enfin eu lieu. Naoki Yoshida a en effet fait monter sur scène Phil Spencer, à la tête de la division Xbox de Microsoft. Forcément, ce qui a suivi était donc clair comme de l'eau de roche. Le directeur n'avait pas menti en 2019 et maintenant que la charge de travail sur Endwalker est passée, le MMORPG de Square Enix va donc débarquer sur Xbox, de premiers détails ayant été communiqués à ce sujet.

Final Fantasy XIV sera donc jouable sur Xbox Series X|S avec du cross-play et une résolution en 4K sur la plus performante des deux consoles. Il ne sortira évidemment qu'au format numérique, l'éditeur ayant abandonné les sorties physiques pour le jeu avec Endwalker et son arrivée en version finale est prévue au printemps 2024. Avant cela et à partir de la série de patchs 6.5x, qui va commencer à être détaillée dès ce samedi, une bêta ouverte aura lieu à l'instar de ce qui avait été proposé sur PS5 à l'époque.

Mais ce n'est pas tout, car Takashi Kiryu, nouveau CEO de Square Enix, est ensuite revenu sur scène et a déclaré que « si possible », les jeux de l'éditeur seront amenés sur Xbox, tandis que Phil Spencer a parlé de partenariat rapproché. Faut-il comprendre que l'ère des exclusivités temporaires avec Sony et Nintendo va prendre fin ? Seul l'avenir nous le dira.

Si vous n'avez pas encore de Xbox Series X, un pack avec Diablo IV est vendu 559,99 € sur Amazon.