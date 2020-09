Final Fantasy XIV : une bande-annonce transcendante avec tous les jobs en action

Le Tokyo Game Show 2020 Online bat son plein et Square Enix y a prévu un sacré programme sur plusieurs jours. Il n'est donc pas étonnant que de nouvelles vidéos promotionnelles fassent leur apparition, et c'est justement le cas pour Final Fantasy XIV, qui vient de bénéficier d'une bande-annonce nommée Break the Limit!, mettant en scène les différents jobs en plein affrontement face à certains boss du jeu, dont certains de Shadowbringers, utilisant bien évidemment leur Transcendance. Et, bien entendu, la toute fin rappelle que le MMORPG compte plus de 20 millions de joueurs.

Si la chanson accompagnant ces Limit Breaks vous est encore inconnue, il s'agit de To the Edge, utilisée face au boss du fameux défi du patch 5.3 Reflections in Crystal. Le site officiel avait justement été mis à jour, avec une description et des visuels inédits, que vous pouvez retrouver en page suivante, mais attention aux spoilers, vous préférerez assurément découvrir tout cela en jeu ! Ce thème a d'ailleurs été mis en vente dans un mini album spécial avec le contenu suivant :

1. Where All Roads Lead ;

2. To the Edge ;

3. Eternal Wind - Shadowbringers ;

4. Watts’s Anvil ;

5. And Love You Shall Find.

Vous pouvez l'acheter sur iTunes et Amazon Music si le cœur vous en dit. Sinon, après la mise à jour 5.31 qui a apporté la suite de la reconstruction d'Ishgard, sachez que la 5.35 encore non datée va ouvrir les secteurs 22 à 24 dans les zones de logement des quatre citées, soit 180 emplacements de plus par monde !

