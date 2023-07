Final Fantasy XIV x Fall Guys : une improbable collaboration entre les deux jeux annoncée

Outre l'annonce de l'extension 7.0 Dawntrail de Final Fantasy XIV, la keynote d'ouverture du Fan Festival 2023 de Las Vegas nous a également réservé quelques surprises, avec d'une part l'annonce du MMORPG sur Xbox Series X|S et d'autre part une collaboration bilatérale entre le jeu et Fall Guys. Eh oui, même si les joueurs des deux communautés partagent en commun le sens de la chute, pas grand monde n'aurait pu prédire ça. Elle se traduire dans un premier temps par l'arrivée de skins de personnages dans le jeu de Mediatonic, une bande-annonce ayant été diffusée pour l'occasion.

C'est donc le 22 août prochain à 12h00 qu'un Pass VIP Guerriers de la Lumière sera disponible, permettant de récupérer huit costumes jusqu'au 3 octobre à la même heure, ainsi que des animations et célébrations, dont la pose de la danse du gentilhomme. Ce dernier sera pleinement détaillé plus tard, mais sachez que les tenues mettront en avant les jumeaux Alphinaud et Alisaie avec leur apparence d'Endwalker, un Chevalier dragon, un Namazu, un Gros chocobo et un Gros chocobo noir, un Goobbue et un Mage blanc.

Du côté de FFXIV, c'est le Gold Saucer qui aura droit au cours de la série de mises à jour 6.5x à une nouvelle attraction rappelant les courses délirantes de Fall Guys. Peu de détails ont pour le moment été donnés au-delà des quelques visuels ci-dessous.

Sachant que la 78e Lettre du Producteur Live de ce samedi couvrira ce patch, peut-être que plus d'informations y seront dévoilées.