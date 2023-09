Final Fantasy XIV : de MMORPG à jeu de rôle sur table, il n'y a qu'un pas que Square Enix franchit

Ce dimanche, Square Enix diffusait sa 79e Lettre du Producteur Live avec Naoki Yoshida et Toshio Murouchi en direct du Tokyo Game Show 2023. Le patch 6.5 Growing Light de Final Fantasy XIV était évidemment au centre de la conversion avec sa bande-annonce, un peu de gameplay, sa date et quelques nouveaux détails. Une drôle de collaboration avec KFC y a aussi été annoncée. L'éditeur en a également profité pour mettre en lumière un projet officialisé à l'ouverture du salon et qui devrait ravir bien des rôlistes à travers le monde : Final Fantasy XIV TTRPG.

Derrière ce nom se cache donc un jeu de rôle sur table (tabletop RPG en anglais) qui fait partie des célébrations des 10 ans d'A Realm Reborn et qui nous plongera donc à Eorzea d'une nouvelle manière à coup de jets de dés, avec la présence de donjons, d'ALÉAs, des ennemis et PNJ du MMORPG. Un Starter Set va ainsi voir le jour en mai 2024 au prix de 59,99 € sur la boutique en ligne de Square Enix, contenant notamment des scénarios conçus sous la supervision des développeurs de FFXIV pour que les novices puissent s'amuser sans peine. En revanche, la version occidentale n'est pour le moment annoncée qu'en anglais...

Mais ce n'est pas tout, car deux ouvrages supplémentaires ont déjà fait leur apparition sur le site du jeu, sans information tarifaire, pour « plus d'aventures dans l'univers de FFXIV TTRPG ».

Final Fantasy XIV TTRPG - Standard Rulebook

Le livret de règles standard comprend toutes les règles et informations de base dont vous avez besoin pour créer votre personnage et jouer à FFXIV TTRPG. Conçue comme le livre de règles de base pour les aventuriers et les maîtres de jeu, cette ressource fondamentale du jeu ouvrira un monde d'aventures illimitées.

Final Fantasy XIV TTRPG - Scenario & Gamemaster Guide

Le Guide des scénarios et du maître de jeu est une ressource puissante pour les maîtres de jeu qui souhaitent mener leurs propres aventures. Il contient une multitude d'informations et de conseils pour gérer le jeu, et fournit une grande variété de données pratiques qui peuvent aider les maîtres de jeu à créer leurs propres histoires et scénarios. Il comprend également un certain nombre de scénarios prédéfinis originaux qui peuvent également être joués directement.