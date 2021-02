Final Fantasy XIV : Square Enix prévoit des nouveautés pour au moins 5 ans, le portage Xbox plus incertain que jamais

L'inarrêtable aventure de Final Fantasy XIV avance régulièrement avec des mises à jour, et fera un bond en avant à l'automne avec l'extension Endwalker. La communauté active permet à Square Enix de continuer à faire vivre son MMORPG soigné, et face à cet engouement, cela ne semble pas prêt de s'arrêter.

Dans un entretien avec le Washington Post, Naoki Yoshida a déclaré que Final Fantasy XIV « pourrait ne jamais se terminer tant que les gens reviennent » et que, en se fiant à l'activité, l'éditeur voyait « au moins 5 ans supplémentaires » de vie pour le jeu en ligne.

En revanche, si vous attendiez des versions Xbox One ou Xbox Series X | S pour commencer votre quête, il va peut-être falloir changer de stratégie. Le producteur a précisé que le principal obstacle aux portages n'était pas le développement initial, mais l'argent et le temps demandé par l'adaptation de chaque future mise à jour à ces plateformes supplémentaires.

Nous fournissons du contenu sur une base assez régulière et notre cycle est plutôt condensé. Et c'est une cadence plutôt stable que nous continuons à suivre. Nous devons penser à la planification sur long terme, et avec des plateformes supplémentaires, nous avons besoin de tests supplémentaires pour cette plateforme particulière. Cela augmente donc de façon exponentielle la quantité de ressources à allouer.